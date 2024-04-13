В Сиане откроется Центральноазиатский парк

В мае в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) откроется новый парк – Центральноазиатский парк. На данный момент объект находится на стадии завершения строительства. Проект Центральноазиатского парка включает в себя три ключевые зоны: ландшафтную зону, приемный зал Шелкового пути и зону ресторанов среднеазиатской кухни.

Приемный зал Шелкового пути задуман как ключевая платформа для культурных обменов, торгово-экономических переговоров, продвижения туризма и продажи товаров между Китаем и странами Центральной Азии. Площадь помещения приемного зала Шелкового пути составляет примерно 2700 кв. метров, а ассортимент импортных товаров включает более 1000 наименований.