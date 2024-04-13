В Китае 160 млн пожилых людей проживают отдельно от родных. А у нас?

На шестом форуме высшего уровня "Эпоха долголетия", проходившем в рамках Всемирной выставки здоровья в Ухане, Чжао Яохуэй, профессор Исследовательского института социально-экономического развития Уханьского университета, заявил, что большинство пожилых людей в Китае живут отдельно от родственников и больше не придерживаются традиционной модели семьи, когда несколько поколений проживают под одной крышей. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

Чжао Яохуэй провел исследование условий жизни пожилых людей, которое основано на последних данных Китайского лонгитюдного исследования в области здравоохранения и пенсионного обеспечения /CHARLS/. В ходе исследования было опрошено более 6000 семей респондентов старше 60 лет, в общей сложности почти 10 тысяч пожилых людей и 19 тысяч их детей.

В настоящее время в Китае около 160 миллионов пожилых людей старше 60 лет проживают одни. В частности, доля людей старше 80 лет, проживающих отдельно от детей, растет быстрее всего, составляя половину от вышеуказанного показателя.

К концу 2023 года в Китае насчитывалось 297 миллионов пожилых людей в возрасте старше 60 лет, что составило 21,1% от общей численности населения страны, а доля людей старше 60 лет, проживающих отдельно, составила 54% от общего числа пожилых людей.

Чжао Яохуэй отметил, что у большинства самостоятельно проживающих пожилых людей есть дети, которые живут поблизости. Такой образ жизни не только обеспечивает двум поколениям автономное пространство для жизни, но и гарантирует доступность ухода за пожилыми людьми. Однако многие родители не хотят утруждать детей заботой о себе.

Службы по уходу за пожилыми людьми в настоящее время сталкиваются с нехваткой сотрудников, и в будущем эта ситуация будет усугубляться.

Данные показывают, что в 2000, 2010 и 2020 годах средний размер семейного домохозяйства в Китае снизился с 3,44 до 3,10, а затем до 2,62 человека соответственно.

Чжао Яохуэй заявил, что в последние годы в Китае значительно снизился уровень инвалидности среди пожилых людей, но поскольку население стремительно стареет, то неизбежен и рост числа пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья – сегодня этот показатель превышает 46 миллионов человек. Уход за пожилыми людьми в Китае по-прежнему остается проблемой, требующей решения.

Что касается Кыргызстана, то в нашей стране нет точных данных о том, сколько пожилых людей проживает у нас отдельно от родных. Но, судя по тому, что население республики находится на пороге старости, о чем сообщает Нацстатком, таковых тоже немало. По официальным данным, в Кыргызстане ежегодно увеличивается численность лиц старше трудоспособного возраста.

На начало 2023 года в Кыргызстане проживало более 627 тысяч граждан старше трудоспособного возраста, или 9% от общего числа населения. Численность мужчин старше трудоспособного возраста составила более 197 тысяч человек, или 5.7 % мужского населения, а численность женщин – около 430 тысяч человек, или 12.1% женского населения. Таким образом, основную часть жителей республики старше трудоспособного возраста составляют женщины, так как продолжительность их жизни выше, чем мужчин.

Согласно же возрастной классификации ООН, если в общей численности населения доля лиц в возрасте 65 лет и старше ниже 4%, то население такой страны считается молодым, если в интервале от 4 до 7% - население на пороге старости, если выше 7% - старое население.

На начало 2023 года в возрасте 65 лет и старше проживало более 378 тысяч, или 5.4% кыргызстанцев. Тем не менее, данный показатель значительно ниже показателя других стран СНГ. Например, на начало 2023 года показатель по Азербайджану и Казахстану составил 8.5%, России и Беларуси – по 16.5%. По прогнозу ООН, в Кыргызстане доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7% к 2030 году.