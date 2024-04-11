Глава МВД: В задержании журналистов никакой политической подоплеки нет

В начале 2024 года по факту призывов к массовым беспорядкам были задержаны 11 человек. Троих из них выпустили под домашний арест в марте, и еще четверых в апреле. Есть ли в их задержании политическая подоплека? За ответом на этот и другие вопросы агентство "Кабар" обратилось к министру внутренних дел Улану Ниязбекову.

Здравствуйте! Два дня назад четверо из 11 журналистов-блогеров были выпущены под домашний арест. Еще троим аналогичная мера пресечения была применена в начале марта. Под стражей остаются четверо. Ряд международных организаций оценивает ситуацию как давление на СМИ и сделал заявление, чтобы их освободили. Как вы это прокомментируете?

- Здравствуйте! Стоит отметить, что не все из них являются журналистами. Из 11 задержанных лишь двое были журналистами, остальные девять – блогеры. Кроме того, шестеро из них не имеют высшего образования. На сегодняшний день семерых уже отпустили под домашний арест. Суд – это независимый орган и перед нами не отчитывается. Мы не можем сказать, делается это по запросу международных организаций или это их личное решение.

Есть ли в их задержании политические причины? Насколько правдивы слова о том, что их посадили за критику власти, в том числе и вас?

- В этом нет никакой политической подоплеки. Они говорят, что журналисты и распространяют различную ложную информацию, которая приходит им в голову. Однако они должны понимать, что за каждую ложную информацию и обвинение придется нести ответственность. Это некомпетентные люди, не знающие основ журналистики и ее законов. Распространяя ложную информацию, они сеют панику в обществе. Считаю, что не надо рассматривать их как журналистов.

Журналисты в той же Европе и США не распространяют ложные или недостоверные данные. Они не поливают грязью кого-то. Если они кого-то обольют грязью или распространят ложную информацию о работе власти, их засудят, заставят заплатить компенсацию или посадят. У нас тоже необходимо установить порядок, как в Европе и Соединенных Штатах Америки. Ладно, если они критикуют нас, власть, на это нет запрета. У нас есть и будет свобода слова. Наша единственная просьба - предоставлять общественности доказанную и точную информацию. Мы их посадили, потому что они распространяли ложную информацию о том, что правительство сделало так, министерство сделало эдак, тем самым призывая народ к массовым беспорядкам.