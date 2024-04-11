Присоединяйся к марафону "112 часов поддержки Казахстану"

В скором времени стартует уникальный марафон "112 часов поддержки Казахстану", организованный с целью привлечения международного внимания к последствиям паводков в Казахстане.

Это масштабное событие, объединяющее знаменитостей, влиятельных личностей и просто добросердечных людей со всего мира. Марафон направлен не на прямой сбор средств, а на информационную поддержку и освещение усилий помощи пострадавшим.

В течение 112 часов, в режиме непрерывного прямого эфира, участники марафона поделятся своими историями, талантами и словами поддержки. Основная миссия марафона - показать мощь глобальной солидарности и поощрить людей к вкладу в официальные реквизиты Правительства Казахстана для пожертвований, усилив тем самым эффект от уже оказываемой помощи.

Марафон "112 часов поддержки Казахстану" станет площадкой для демонстрации единства и важности общечеловеческих ценностей перед стихийными бедствиями, подчеркнув важность каждого вклада в общее дело помощи и восстановления.

Приглашаем всех присоединиться к этому историческому событию - вместе мы можем преодолеть любые вызовы, поддержать тех, кто сейчас находится в нужде.

Ваша активность и вклад сегодня важны как никогда!

Дата и время старта: 15 апреля 2024 года, 15:00 по бишкекскому времени.

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