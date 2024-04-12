Акылбек Жапаров: Мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями

В апреле этого года Межбанковский процессинговый центр Кыргызстана объявил о приостановлении обслуживания карт "Мир", пояснив, что причиной этому стали санкции со стороны Министерства финансов США в отношении России. Какова была роль этих карт в банковской системе КР и в целом в системе международных денежных переводов, рассказал в интервью агентству "Кабар" председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Акылбек Жапаров.

Здравствуйте, Акылбек Усенбекович! Можете ли вы дать комментарий относительно того, что платежная система Кыргызстана приостановила обслуживание карт "Мир"? Почему Вы приняли такое решение? Есть опасения перед возможными санкциями?

- Во-первых, мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями. Жизнь продолжается даже при их наличии. Во-вторых, нет объективных оснований для введения санкций. В-третьих, приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ (Межбанковский процессинговый центр, прим. ред.) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками.

Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам.

Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций.

Насколько важна была роль карт "Мир" в банковской системе нашей страны и международных денежных переводах?

- Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой "Мир". Мы уже три года просим Россию открыть в Кыргызстане свой банк или филиал крупного банка. Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если они открыли хотя бы одно отделение банка.