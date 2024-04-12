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Задержан член "земельной мафии", продающий амнистированные земли в Сокулуке

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Задержан член "земельной мафии", занимающейся незаконной продажей амнистированных земельных участков на территории Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела была установлена устойчивая схема незаконной продажи путем мошенничества земельных участков, ранее амнистированных в рамках Закона "О регулировании земельно-правовых отношений" и задержаны организаторы "К.А.А." и "К.К.К".

Так, члены земельной мафии т.н. "гектарщик" организовали мошенническую схемы, где имея в собственности ранее амнистрированные земельные участки находили потенциальных покупателей и выписывали им доверенности на распоряжение земельным участком. При этом, после получения денежных средств за земельные участки, организаторы мошеннической схемы в сговоре с сотрудниками Сокулукского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, аннулировывали свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество путем подачи заявления об утере, что не позволяло покупателям регистрировать свои права на имущество. В результате мошеннических действий добросовестные покупатели понесли ущерб в особо крупном размере.

В рамках уголовного дела задержанный "К.А.А." был водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся мероприятия по даче юридической оценки действиям должностных лиц Сокулукского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, а также по выявлению других участников мошеннической схемы.


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URL: https://www.vb.kg/436390
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Сокулукский район
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