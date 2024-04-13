От торговли к инвестициям: партнерство с РФ -залог экономического успеха КР

Благодаря сотрудничеству с Россией Узбекистан сегодня стремительно развивает свою экономику, всерьез претендуя на лидирующие позиции в регионе. Пример наших соседей - хороший стимул для Кыргызстана наращивать всесторонние отношения с РФ, являющиеся основным драйвером экономического роста в стране.

Нужно отметить, что Узбекистан использует сложившуюся геополитическую ситуацию с выгодой для себя: республика нарастила экспорт плодоовощной продукции в Россию, договорилась о долгосрочных поставках газа и планирует вместе с Москвой строить Трансафганскую дорогу. Товарооборот в целом начал активно расти, актуализировалось огромное количество проектов, пошли инвестиционные потоки.

У Кыргызстана на сегодня тоже есть все шансы на полное раскрытие потенциала экономического сотрудничества с Россией. И по ряду направлений этот процесс идет. Например, вырос объем торговли: по предварительным данным, в январе 2024 года составил $1 млрд 168,8 млн. За год он увеличился на 36,8%.

Причем не только за счет российского импорта. Экспортные поставки КР в этот период оценены в $181,3 млн, что на 46,6% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. А импортные поступления к январю 2023 года выросли на 35,1%, достигнув $987,5 млн. Таким образом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 15,5%, импорта - 84,5%.

В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с Россией приходится 16,7%, что еще более важно РФ является для нас основным рынком сбыта. Туда уходит 16,9% всех наших поставок, что является одним из самых высоких показателей на одну страну. Стоит также добавить, что в январе 2024 года к январю 2023 года торговля между нашими странами показала рост - на 8%.

"Конечно же, выбор есть всегда. Но он бывает разный, может быть, и в лучшую сторону, и в худшую. Если наша страна полностью поддержит антироссийские санкции, я думаю, что это заметно скажется на всем населении Кыргызстана. Все наше производство, текстиль, молочная продукция, фрукты и т.д. уходят на экспорт на российский рынок. Не думаю, что ее смогут поставлять в государства дальнего зарубежья. Здесь нам даже Казахстан препятствует в наших поставках, что говорить до выхода на европейский и американский рынки с нашей продукцией. Хотя сегодня некоторые бравируют тем, что вот там какую-то небольшую часть продукции получается отправлять на Запад. Но это настолько мизерно и выгодно, может быть, только самому производителю, но не полностью всей стране", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

Для сравнения доля США и Великобритании в нашем товарообороте суммарно не достигает даже 4% (3% у США, и 0,7% у Великобритании).

У Кыргызстана и России много взаимных интересов в части торговли. И самым перспективным и активно растущим направлением сотрудничества на сегодня является сектор легкой промышленности. По подсчетам ассоциации "Легпром", в 2023 году швейники Кыргызстана поставили в РФ продукцию на 12 млрд сомов, а в 2024 году наши бизнесмены рассчитывают выйти на новые рекордные показатели.

Прогнозы вполне реальные, поскольку уже сегодня свыше 90% женской верхней одежды, ввезенной в Россию, изготовлено в Кыргызстане. Продажи только курток кыргызского производства в России выросли в 5 раз, а швейники из Кыргызстана получили за них $3 млн.

Конечно, кыргызско-российское деловое сотрудничество не ограничивается сферой легкой промышленности. Российский бизнес реализует в Кыргызстане около 40 проектов в области промкооперации и импортозамещения на общую сумму $2 млрд.

Согласно статистике, российский бизнес наиболее широко представлен в нашей стране. Почти каждая третья компания с иностранным участием работает на капитале из РФ. Они осуществляют деятельность в самых разных сферах, оптовой и розничной торговли (41,6% всех компаний с иностранным участием), промышленности (14,7%), профессиональной, научной и технической деятельность (10,6%), строительства (5,6%).

Важно, что совместные предприятия - это не только налоги, вклад в ВВП, но и рабочие места, зарплаты. Так, компании с иностранным участием обеспечивают работой более 55 тысяч кыргызстанцев. При этом среднемесячная заработная плата работников, занятых на таких предприятиях, в 1,7 раза выше ее уровня в целом по республике.

Миграционный вопрос болезненный для Кыргызстана, так как страна не может сама обеспечить работой все трудоспособное население, большая его часть находится на заработках. Главным внешним трудовым рынком для нашей страны выступает Россия.

"Сейчас очень много объявлений, чтобы наши мигранты ездили на заработки в Польшу, в Европу и в Америку. Но я думаю, это ни к чему хорошему не приведет, кроме как кроме как к оттоку именно молодежи в другие страны и опустошить нашу страну. При этом Россия намерена строить здесь производство, то есть создать рабочие места внутри страны. Возьмем, к примеру, тот же Казахстан. Все их ресурсы куда уходят? В Европу и совсем небольшая часть остается самому Казахстану. По историческому опыту видно, что все конфликты происходят от того что Европе и Америке нужны ресурсы, в какую бы страну они не пришли там начинают выкачивать ресурсы. Они не думают о Казахстане и также не будут думать о Кыргызстане", - считает Строкова.

Она подчеркнула, что Россия в части работы и сотрудничества ведет себя абсолютно иначе. Российские компании не высасывают ресурсы, не наносят ущерб, они строят и выстраивают долгосрочное партнерство.

Если говорить об экономическом сотрудничестве России и Кыргызстане, нельзя не упомянуть Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР). Во многом именно он выступает драйвером развития партнерских отношений между деловыми кругами наших стран.

РКФР в рамках своей миссии профинансировал в стране уже более 3,3 тысячи проектов. Общий объем инвестиций в экономику превысил $530 млн, что составляет 9% ВВП КР. В ближайшие годы на финансирование новых проектов РКФР планирует направить не менее $630 млн.

Помимо этого, в последние два года РКФР занимается активным привлечением частных российских инвестиций в экономику страны. Под его патронажем в нашей республике прошло множество бизнес-форумов и других деловых миссий результатами которых стали подписание многомиллионных контрактов.

На сегодня российские вложения в экономику Кыргызстана составляют 36% от всех прямых инвестиций. За последние 2 года их доля в общем объеме инвестиций выросла с 2,5% до 15%. Только в 2024 году прямые иностранные инвестиции из России оценивались в $147 млн 455,9 тысячи. Больше ПИИ поступило только из Китая. Вместе с тем, США вложили в Кыргызстан всего лишь $16,4 млн, а Великобритания - $41,2 млн.

"За время нашей независимости мы много работали с разными странами. При этом разница очевидна. В то время пока РФ вкладывает деньги в производство, экономику, США спонсирует "демократию". За все время нашего партнерства с Америкой не было построено ни одного крупного производства. Потому что им не нужно, чтобы у нас была сильная экономика, это бы сделало нас независимыми, а у них совсем другие цели. И сегодня многие это понимают. Я думаю, все-таки, как бы им не хотели вбить клин в наши отношения с Россией, у них не получится, потому что и ментально, и мировоззренчески мы очень похожи", - заключила Строкова.

Таким образом, сторонники Запада могут сколько угодно твердить о преимуществах дружбы США и ЕС, однако факты свидетельствуют, что никаких выгод от сближения с Вашингтоном и Брюсселем наша страна не получит. Что Россия, как была, так и остается надежным стратегическим партнером для КР в сфере экономики. Что именно РФ вкладывается в модернизацию и индустриализацию экономики республики, реализуя взаимовыгодные проекты, а также создавая тысячи новых рабочих мест.