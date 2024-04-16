Погода
$ 89.22 - 89.82
€ 94.67 - 95.67

В Бишкеке вертолетчики провели экскурсию для школьников

82  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 600 учеников некоторых школ Кыргызстана побывали на экскурсии в воинской части 23565 Сил Воздушной обороны в честь Международного дня авиации и космонавтики.

На этот раз особыми гостями, помимо ветеранов авиации, были дети из учебных заведений, причастных к истории военной авиации Кыргызстана: школа имени Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева в селе Беш-Кунгей, школа имени Героя Советского Союза Николая Мирошниченко в селе Садовое и школа № 24 имени Аалы Токомбаева в Бишкеке, в которой учился Герой Советского Союза, летчик-космонавт Корсаков.

В первой части праздника школьников пригласили на праздничное мероприятие, на котором чествовали военнослужащих, а артисты Центрального дома армии представили концертную программу, посвященную авиации.

Сами же военные подготовили презентацию и доклады, рассказав об истории авиации и космонавтики в Кыргызстане. Командир воинской части 23565 рассказал, что в 1941 году во Фрунзе перебазировалась Одесская школа пилотов, которая после войны была преобразована в Фрунзенское военное авиационное училище. В дальнейшем выпускники данного учебного заведения внесли весомый вклад в освоение космоса, среди которых дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, летчик-космонавт Андриян Николаев, Герой СССР и Монгольской Народной Республики, генерал-майор авиации, летчик-космонавт Жугдэрдэмийн Гуррагча. Проходил службу в воинской части на территории Токмока и Герой России и Кыргызстана, летчик-космонавт Салижан Шарипов.

"Дорога в космос начинается со школьной парты и аэродрома! Мы будем рады, если побывав в авиационной части, кто-то решит стать летчиком или военным инженером, космонавтом. И мы благодарны учителям и родителям, которые знакомят своих детей с различными профессиями", - сказал заместитель воинской части Садыр Момуналииев.

Затем школьников ознакомили с авиатехникой и вооружением. Мальчишки и девчонки разбирали оружие и познакомились с современными средствами связи. А самое главное, они смогли задать вопросы молодым техникам, инженерам и вертолетчикам.

Работа вертолета, который выполнял учебные задания в небе, внесла особое настроение в экскурсию на аэродроме. А эмоций было столько, сколько надо, чтобы влюбиться в авиацию. С лету, с одного звука двигателя, ветра от винта, с одной единственной возможности посидеть в кабине вертолета на месте пилота. И как тут не почувствовать себя пилотом, надев наушники, и не прокричать в эфир: "Космос, космос! Я - Земля, прошу команду на взлет".

В музее авиации школьникам рассказали о первых летчиках Киргизкой ССР и истории авиации. Уже по фотодокументам ребята получили представление о видах техники, применяемых в истории Сил Воздушной обороны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436406
Теги:
авиация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  