"Школьная лига" в Бишкеке: результаты по легкой атлетике

В рамках программы финального этапа "Школьной лиги" города Бишкек состоялись соревнования по детской лёгкой атлетике и лёгкой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в соревнованиях приняли участие 16 общеобразовательных школ и гимназий города Бишкек.

По итогам турнира по детской лёгкой атлетике призовые места среди девочек заняли:

1 место – СОШ№59;

2 место – СОШ№84;

3 место – СОШ№96.

По итогам соревнований по лёгкой атлетике победители и призеры среди девушек определились следующим образом:

1 место – ЭЭЛ№65;

2 место – СОШ№84;

3 место – СОШ№96;

среди юношей:

1 место – СОШ№86;

2 место – ШГ№6;

3 место – СОШ№46.

Все победители и призёры городского финала "Школьной лиги" награждены медалями, дипломами, кубками соответствующих степеней и главным призом – путевка на Иссык-Куль.

Отметим, что "Школьная Лига" проводится ежегодно по 12 видам спорта. Целью программы является развитие детско-юношеского спорта в городе Бишкек и выявление перспективных будущих спортсменов, а также укрепление дружеских связей между общеобразовательными организациями столицы.