Чиновники посетили столичный ЦСМ №6 после ремонта

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Центр семейной медицины № 6 города Бишкека, где были проведены ремонтные работы с целью улучшения доступа приписанного населения к первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, центр семейной медицины посетили также депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и мэр столицы Айбек Жунушалиев.

Ремонтные работы были начаты в четвертом квартале 2023 года, для этого из бюджета были выделены около 10,5 млн сомов. Для обеспечения более высокого уровня комфорта и эффективности медицинского обслуживания была расширена регистратура и установлены новые компьютеры для более оперативной записи на прием и обработки запросов пациентов. Здесь в полной мере используются цифровые решения. ЦСМ №6 перешел на электронные медицинские карты для удобного и безопасного хранения медицинской информации.

Директор ЦСМ #6, Асель Тенизбаева проинформировала, что их Центр обслуживает около 102 тысяч приписанного населения, из которых 24 тысячи составляют дети, 1700 лиц с ограниченными возможностями и делает все возможное для создания комфортных условий как для медработников, так и для пациентов.

В структуре ЦСМ организованы новые кабинеты, такие как "Прием не приписанного населения", кабинет экстренной помощи и физио-реабилитационное отделение с парафиновой терапией и многими другими услугами. Кроме того, ЦСМ №6 приобрел новый флюороаппарат, установлены камеры видеонаблюдения по всему периметру и внутри здания, закуплена офисная мебель и орг. техника для улучшения работы персонала, проведено облагораживание и озеленение территории ЦСМ.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что со стороны президента Кыргызстана и кабинета министров уделяется особое внимание развитию системы здравоохранения и улучшению показателей здоровья населения. Улучшается инфраструктура и материально-техническое оснащение организаций здравоохранения. "Накануне в Джалал-Абадской области сданы в эксплуатацию две новые больницы. Минздравом КР ведется планомерная работа по исполнению поставленных задач, включающую строительство новых зданий больниц, оснащение современным оборудованием и обновление автопарка. Вся работа проводится для улучшения доступа к качественным медуслугам", - сказал министр.