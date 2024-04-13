Кыргызстанка пострадала в обрушении канатной кабины в Анталье

В результате обрушения в городе Анталье кабины канатной дороги, пострадала гражданка Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, сотрудниками генерального консульства Кыргызстана осуществлен выезд в больницу, куда пострадавшая гражданка была доставлена на вертолете. В результате обследования зафиксированы ушибы плеча и ноги. Достигнута договоренность о продолжении ее реабилитации в больнице.

Как сообщает издание life в Анталье в пятницу вечером из-за неисправности фуникулёра с большой высоты упала одна из кабин, есть жертва и пострадавшие, сообщили турецкие СМИ. Позже информацию подтвердил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В результате обрушения одной из опор канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. К сожалению, один наш гражданин погиб и семеро пострадали", - написал министр в соцсети X.

Он уточнил, что пятеро пострадавших доставлены вертолётом в больницу, двоих удалось эвакуировать позже