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Профессор Батыралиев: Хотя бы маленькими шажками двигайтесь навстречу лету

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- Нина Ничипорова
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Весна - время обострения практически всех хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых и психических. Как помочь организму пробудиться и обновиться, и при этом максимально сгладить обострение? На эти вопросы в интервью vb.kg ответил известный в нашей стране и за ее пределами врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член Европейской и Американской ассоциаций кардиологов Талантбек Батыралиев.

- Одним из ключевых моментов обострения заболеваний считается изменение биоритмов человека при переходе из одного сезона в другой. Зимой и летом иммунная система работает достаточно стабильно, а вот весной и осенью начинает сдавать. Организм реагирует и на атмосферное давление, и на температурные перепады. Не хватает витаминов, особенно витамина Д, который регулирует большую часть биохимических процессов, работу иммунной и нервной систем. Зимой мы, как правило, больше едим и меньше двигаемся, переходим в режим "энергосбережения". Тут вам и лишний вес, и дряблость мышц, и резко падающая самооценка. В итоге ощущаются упадок сил, отсутствие желания двигаться, потеря интереса даже к некогда любимым вещам.

Это состояние проявляется независимо от пола и начинается с ухудшения настроения и повышения сонливости, потом нарастает чувство неопределенной тревожности, беспомощности, появляется бессонница. В группе постоянного риска находятся люди, которые не умеют справляться с эмоциями, страдают хроническими заболеваниями и вредными привычками, живут в постоянном стрессе.

Чтобы избежать этого состояния, важно организовать жизнь по определенным правилам. Нужно вставать в одно и то же время, делать хотя бы небольшую зарядку и принимать душ, обязательно плотно завтракать. В меню включайте больше фруктов и овощей, морепродуктов и орехов. Больше физической активности и позитива! Радуйтесь жизни! Учитесь отфильтровывать негативные эмоции. И постарайтесь максимально уменьшить общение с людьми, которые все время жалуются на жизнь.

Как можно меньше находитесь в социальных сетях. Ограничивайте себя от лишней информации. Информация безгранична, и она затягивает, как болото. Надо быть более избирательными к ней. Можно, конечно, прочитать то или иное сообщение, но при этом совсем не обязательно глубоко вникать в него, а тем более активно участвовать в процессе обсуждения. Люди погружаются в информацию до такой степени, что потом ругаются между собой, повергая друг друга в нервное напряжение.

Мы и без того живем в непростые времена, когда мир меняется на глазах, и всех нас, землян, объединяет единственное желание, чтобы был спокойным и стабильным завтрашний день, по крайней мере, не хуже дня сегодняшнего. Но, как говорится, все проходит, и это пройдет. Главное – не жалейте себя и хоть маленькими шажками, но двигайтесь навстречу солнцу, лету и стройте планы на будущее. Это хороший стимул! А планы у каждого из нас всегда есть.

Вы хотите сказать, что это поможет весной и нашему мотору?

- Безусловно. Эмоциональная стабильность, позитивные эмоции, вдохновение, интерес, гордость способствуют хорошему самочувствию. Именно позитивные эмоции снижают число осложнений у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в это время года, когда сердце работает с дополнительными нагрузками, поэтому требует особого к себе отношения. А дополнительные нагрузки – это, как я уже сказал, резкие перепады атмосферного давления, колебания температуры воздуха и уровня влажности. На этом фоне возможно резкое повышение артериального давления, появление болей в сердце и аритмии. Причем даже у тех, кто никогда с такими сердечными проблемами раньше не сталкивался. И, как следствие, - увеличивается развитие гипертонических кризов и приступов стенокардии. Они проявляются головной болью, спазмами в области сердца и тяжестью за грудиной.

При появлении этих симптомов я рекомендую обратиться к специалистам, а если вы уже наблюдаетесь у врача и имеете определенные особенности здоровья, то необходимо скорректировать лечение совместно с ним.

Что вы имеете в виду, говоря, что сердце требует особого отношения к себе весной?

- Сделаю, возможно, банальное, но важное напоминание - ограничьте соль и соблюдайте водный режим, потребляйте порядка 1,5 л жидкости, включите в свой рацион рыбу, нежирные молочные продукты, особенно творог, а также фрукты и овощи, исключительно полезны сухофрукты: инжир и чернослив. Тем более, в нашей стране все это есть.

В период межсезонья, повторяю, нужно очень внимательно относиться к своему самочувствию, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Я не говорю, что нужно полностью исключить физические нагрузки, они должны быть дозированными, регулярными. Для поддержания здоровья сердца подойдёт даже обычная ходьба. И, разумеется, ни в коем случае не отменяйте ранее назначенного вам лечения.

Следите за артериальным давлением. Нормальное давление не должно превышать цифры 140/90. Несмотря на то, что артериальное давление повышается с возрастом, оно всё равно должно оставаться в пределах этих значений.


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URL: https://www.vb.kg/436417
Теги:
вода, физкультура, хронические болезни, здоровье, врачи
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