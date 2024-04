В Кыргызстан поступило первое оборудование по проекту "Мастерская Лу Баня"

В Кыргызский государственный технический университет (КГТУ) имени И.Раззакова поступила первая часть учебного оборудования в рамках проекта "Мастерская Лу Баня в Кыргызстане".

Проект реализуется в рамках мероприятий по реализации соглашений между двумя государствами по итогам государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику в 2023 году. Министерства и государственные учреждения двух стран оказывают ему высокую поддержку.

21 ноября 2023 года университет имени И. Раззакова, Чжэцзянский университет водных ресурсов и электроэнергетики, Чжэцзянский институт транспорта, компании Zhejiang First Hydropower Construction Group Co. Ltd. и Zhejiang Jiaogong International Engineering Co. Ltd подписали пятистороннее соглашение о создании Мастерской Лу Баня в Кыргызстане.

В рамках проекта при поддержке Китайской Народной Республики совместно с китайскими партнерами будет осуществляться подготовка высококвалифицированных специалистов международного уровня в сферах строительства дорог и мостов, гидротехнических сооружений, энергетики и машиностроения в Кыргызстане.

Ректор КГТУ имени И.Раззакова М.К. Чыныбаев в своем выступлении на церемонии приема первого оборудования отметил, что этот проект внесет большой вклад в развитие Кыргызстана. Он также выразил благодарность китайской стороне, отметив, что успех этого проекта еще больше укрепит дружбу между двумя народами.

Торжественное открытие восьми лабораторий в рамках этого проекта запланировано к 70-летию университета в сентябре 2024 года. Это один из известных совместных проектов Китая и Кыргызстана по развитию образования и подготовки высококвалифицированных кадров.

Мастерская на базе Технического университета будет готовить столь необходимые Кыргызстану технические кадры. Причем технические кадры нужны нашей стране как можно скорее. Как сказали в учебном заведении, студентами дело не ограничится – в мастерской будут проводить курсы повышения квалификации для действующих специалистов. Мастерская Лу Баня даст возможность молодым кыргызстанцам познакомиться с самым современным оборудованием. Это очень важно для нас.

Как отмечалось на церемонии передачи оборудования, для реализации плана по экономическому развитию нашей страны нужно большое количество высококвалифицированных специалистов. И открытие Мастерской Лу Баня полезно для реализации этого плана, потому что благодаря созданию этой мастерской отсюда выйдут действительно высококвалифицированные специалисты, которым поднимать и развивать экономику государства. И здесь без помощи Китая не обойтись. Пока, конечно, трудно сказать, сколько именно специалистов подготовит эта мастерская, но однозначно, что спрос на их услуги будет высокий.

Как было сказано по случаю торжественного события, открытие этого центра даст сильный толчок развитию точных и естественных наук в стране и это позволит выполнить поручение президента страны по подготовке высококвалифицированных кадров в этих областях. И, конечно, при передаче оборудования звучали искренние слова благодарности китайскому правительству и всем китайским друзьям, поддержавшим проект по созданию Мастерской Лу Баня в Кыргызстане.

Лу Бань – легендарный китайский мастер-изобретатель. По преданиям, именно он придумал многие ручные приспособления, которые используются и по сей день. Так в Китае появилась система Мастерских Лу Баня, где обучают будущих специалистов по автоматизации производства, энергетике, строительству, транспорту, связи, IT и даже традиционной китайской медицине. Сегодня он стал покровителем высококвалифицированных технических специалистов из разных стран. На пространстве Центральной Азии, первой страной, где появилась Мастерская Лу Баня, стал Таджикистан. Всего в мире открыто около 30 мастерских.