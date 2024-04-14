Количество ДТП в КР снизилось на 8 процентов по сравнению с прошлым годом

За три месяца текущего года в стране зарегистрировано 1364 дорожно-транспортных происшествий, 1965 граждан получили различные травмы, и, к сожалению 99 граждан погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, по сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8 процентов, количество травм снизилось на 7,6 процента, количество смертей снизилось на 20,8 процента.

В связи с этим, Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения была проведена акция "Адамдын жаны амант", целью которой является призыв водителей к соблюдению правил дорожного движения, формирования у водителей культуры вождения.

В связи с этим, ГУОБДД были погружены автомашины, попавшие в дорожно-транспортные происшествия с душераздирающими последствиями в эвакуаторы, которые курсировали по городу. Напоминали водителям о соблюдении скоростного режима, а также если ездить в нетрезвом виде, не подчиняться светофору, ездить по встречным полосам и вести неосторожное вождение, результаты приведут к таким дорожно-транспортным происшествиям.