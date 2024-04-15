Фигуранты дела о смерти 68 детей от сиропа "Док-1 Макс" подали апелляцию

Главные фигуранты нашумевшего уголовного дела не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами, признанные виновными в смерти 68 детей, которые скончались после лечения сиропом от кашля "Док-1 Макс", обжаловали приговор суда, передает СМИ.

Апелляцию подали семь осужденных:

- Сингх Рагвендра Пратар, возглавлявший компанию-импортера сиропа Quramax Medikal (осужден на 20 лет лишения свободы);

- бывший глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев (18 лет лишения свободы);

- заместители экс-главы Фармагентства Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев (16 лет лишения свободы);

- экс-заместитель начальника регистрационного отдела Центра экспертизы и стандартизации лекарств, изделий медназначения и медтехники Шоюсуф Шодманов (16,6 лет лишения свободы);

- Шерзод Абдуганиев и Исломбек Мирзаёкубов, работавшие в научном центре (два года ограничения свободы).

В феврале Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор 23 фигурантам дела. Все приговорены к различным срокам. Кроме того, суд обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами.

Напомним, что в декабре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в Самаркандской области Узбекистана за два месяца после приема сиропа "Док-1 Макс" умерли 15 детей. Позже число погибших детей увеличилось. По факту смерти детей уголовные дела возбудили в Узбекистане и Индии, где препарат производился. К слову, сироп импортировала в Узбекистан компания Quramax, а производитель - индийская компания Marion Biotech. Вскоре в Узбекистане приостановили продажу еще одного сиропа от кашля производства Marion Biotech. Выяснилось, что препарат не соответствовал требованиям нормативных документов. В конце 2023 года Индия ужесточила требования к производителям лекарств после смерти детей в Узбекистане и Гамбии.