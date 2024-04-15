Райым как зеркало кыргызской революции

К 14-летию события, которое принято гордо называть Апрельской революцией, экс-президент Алмазбек Атамбаев опубликовал в соцсетях пост-обращение. Поздравил кыргызстанцев с памятной датой и написал еще много такого, что обычно пишут в подобных случаях. Подвел итоги – как он их видит. И поделился своими соображениями относительно прошлого, настоящего и будущего.

Каково лично атамбаевское видение событий апреля 2010 года? "Безусловно, - пишет он, - что это была настоящая революция. И по причинам, и по движущим силам, и по последствиям. Народ не только сверг очередной семейно-клановый режим, но и прекратил политику безжалостного урезания гражданских прав и свобод… Именно после апрельской революции были приняты системные меры, которые расширили возможности простых кыргызстанцев, подняли их самооценку, создали основу для роста экономики, развития культуры, подъема национального самосознания, гордости за свою землю, народ и страну".

"За последние 14 лет многое изменилось, - пишет он дальше. – Но неистребимо вечное стремление людей к свободе и справедливости, в особенности у древнего кыргызское народа"…

Вот в этом с Алмазбеком Шаршеновичем трудно не согласиться. В том, что древний кырызский народ стремился и будет стремиться к справедливости и свободе. С остальными тезисами очень хочется поспорить.

Что есть настоящая революция – не с личной точки зрения Атамбаева, а с общемировой точки зрения? Это резкий (в отличие от эволюции), скачкообразный переход от одного состояния к другому. Это коренное преобразование, изменение того, что было до. Это кардинальные социальные перемены. И этим революция отличается от переворота. Переворот – всего лишь верхушечная насильственная смена власти, осуществляемая относительно узкой группой лиц исключительно в свою пользу.

Так что же объективно случилось в Кыргызстане 7 апреля 2010 года? Алмазбек Атамбаев считает, что революция. Что народ сверг "очередной семейно-клановый режим". А народ в подавляющем большинстве считает по-другому. Если бы в результате так называемой революции было покончено с семейно-клановым режимом, у народа (основной движущей силы все революций) не возникло бы необходимости снова кого-то свергать и что-то радикально менять.

Не будем сейчас говорить о режиме правления прошлых президентов. Чтобы понять, что никакой революции 14 лет назад, по сути, не случилось, достаточно обратиться к матраимовско-кольбаевскому клану, который процветал и набирал силу от президента к президенту. Безраздельное и безграничное царствование и победоносное шествие Райымбека Матраимова началось именно при Атамбаеве, успешно продолжилось при Жээнбекове, и споткнулся он только при нынешней власти.

О каком же свержении кланового режима ведет речь Алмаз-мырза? И о какой повышенной самооценке простых граждан, о каком подъеме национального самосознания и гордости за свою страну он пишет, когда народ и при нем, и при Сооронбае тщетно уговаривал власти покончить с влиятельными ОПГ, опутавшими весь Кыргызстан и проникшими абсолютно во все властные структуры?

Разве может считаться революцией тот факт, что Райым-миллион со всеми своими миллионами, как переходящий кубок, перекочевал от одного главы государства к другому и стал служить (а точнее – диктовать свои условия) вместо одного – другому президенту?

Любая революция так или иначе приводит к смене элит. Что такое элита общества? Это совокупность людей, занимающих определенные руководящие должности в управлении государством и экономике. Менялась ли элита в Кыргызстане с каждой очередной сменой власти? Менялась. К лучшему ли менялась? Вот это – большой вопрос.

Смену элиты мы видели после событий марта 2005 года, после апреля 2010-го, после мирной передачи власти от Атамбаева к Жээнбекову… И всякий раз наблюдали откровенную деградацию этой самой элиты. На руководящие должности приходили все менее компетентные и все более коррумпированные "элитарии". Которым все легче было сотрудничать с преступными кланами, которые все сильнее с ним срастались до состояния сиамских близнецов.

С подачи наших прошлых правителей выросла и окрепла элита в лице НПО, которая тоже пролезла везде и всюду с подспудной целью развалить кыргызскую государственность.

Нужны ли были кыргызстанцам такие революции? Разделяют ли они оптимизм Алмаза Атамбаева и радостно ли приняли его поздравления? Скорее нет, чем да.

"За 14 лет многое изменилось", - пишет бывший президент с плохо скрываемым разочарованием. А ведь действительно изменилось многое. Только не за четырнадцать лет, а за гораздо меньший срок – с тех пор, как сложил свои полномочия атамбаевский ставленник Жээнбеков. Буквально в последние годы началось избавление страны от кланового правления, от власти криминала – и формирование по-настоящему новой элиты. Которую составят молодые и грамотные, образованные офицеры, судьи, управленцы, бизнесмены. Они (есть надежда) будут по-настоящему переживать за родину и народ в силу нового воспитания. А кроме того, каждый отныне четко понимает: мухлевать или работать спустя рукава ему больше не позволят.

Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев нашли в себе силы поставить на место и криминал, и зарвавшихся энпэошников, слишком долгое время уверенных: "Мы здесь власть". И даже то, что отловлен и посажен Райым, само по себе говорит о многом и символизирует то самое свержение семейно-кланового режима, о котором пишет в своем воззвании Алмазбек Шаршенович.

Так что ошибается Алмаз-мырза. Изменения произошли – хорошо, если необратимые, но однозначно не негативные. Просто, видимо, для того, чтобы начать двигаться вверх, надо было сначала опуститься на самое дно. Оттолкнуться от него – и алга.