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Мэрия Бишкека вводит экопакеты для разгрузки заторов

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек с целью оптимизации процесса вывоза мусора и минимизации негативного воздействия на дорожное движение сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" раздают экопакеты для выноса мусора. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на каждом из пакетов написано: "Мусор рекомендуется вывозить с 19:00 до 24:00".

Отметим, что данные меры принимаются в рамках борьбы с дорожными заторами, которые доставляют неудобства для горожан.

"Вывоз мусора в вечернее время не только помогает снизить вероятность дорожных заторов, но и сокращает расходы. Более того, это позволяет проводить данную операцию в период минимального движения транспорта, что обеспечивает оптимальные условия для всех участников.

Напомним, что в целях уменьшения пробок на дорогах и повышения эффективности вывоза твердых бытовых отходов горожанам рекомендовали вывоз мусора после 19:00 часов", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/436439
Теги:
мэрия, пробки, экология, Бишкек
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