Таиланд может легализовать казино для привлечения туристов и инвестиций

Таиландские власти обсуждают возможность легализации казино, сообщает CNBC. Предполагается, что данное решение поможет создать новые рабочие места, увеличить государственные доходы и способствовать развитию развлекательных комплексов.

На сегодняшний день азартные игры в Таиланде запрещены, исключение составляют лишь официальные лотереи и государственные скачки. Тем не менее, в стране функционирует большое количество подпольных казино. Ранее предпринимавшиеся попытки легализовать казино не увенчались успехом из-за общественного протеста. Сторонники легализации утверждают, что это позволит контролировать азартные игры и собирать налоги с данной деятельности.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подчеркивает, что целью легализации казино является не стимулирование азартных игр, а контроль над ними и привлечение инвестиций для создания новых рабочих мест.

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Предлагаемый законопроект предполагает не только строительство игорных заведений, но и концертных залов, спортивных комплексов и других объектов. Площадь игорной зоны составит всего 3-10% от общей площади комплекса.

Таиландское правительство планирует представить законопроект на рассмотрение парламента. Легализация казино может сделать Таиланд более привлекательным для туристов и инвесторов. Следует отметить, что Китай, ранее рассматривавший вопрос легализации азартных игр, отказался от этой идеи. Решение Таиланда окажет значительное влияние на развитие азартной индустрии в регионе Юго-Восточной Азии.