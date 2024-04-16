Мобильный курятник позволит зарабатывать фермерам более 50 тысяч сомов

Теперь фермерам, проживающим в сельской местности, будет предоставлена возможность зарабатывать более 50 тысяч сомов в месяц через мобильную курятник. Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на выставочном семинаре с целью повышения потенциала и улучшения финансового социального положения фермеров с развитием в Кыргызстане большой и малой перерабатывающей промышленности.

В своем выступлении Торобаев отметил: "На мобильной птицеферме можно производить высокопродуктивные яйца. От 384 кур на ферме можно получить доход не менее 50 тысяч сомов в месяц. От полученной прибыли можно покрыть взятый кредит".

Бакыт Торобаев подчеркнул, что в настоящее время для повышения уровня сельскохозяйственной отрасли перерабатывающей промышленности придается особое значение. Одним из примеров этого можно назвать строительство мобильной птицефермы с современным оборудованием для каждого села. Средняя стоимость контейнера составляет 4000 долларов США.

В результате на глав районных управлений аграрного развития и соответствующие государственные органы министерства был возложен ряд задач и поручений по проведению активной работы в этом направлении.

Выставочный семинар направлен на укрепление связей между перерабатывающими предприятиями и фермерами, развитие агрокластеров, продвижение индивидуальных технологий, бизнес-моделей и производительности оборудования для фермеров и малых предприятий.

В мероприятии приняли участие полномочные представители президента КР в 7 областях, руководители 40 районных государственных администраций, 40 глав районных управлений аграрного развития при Министерстве, представители государственных банков "Айыл Банк", "РСК Банк" и фондов развития, фермеры.