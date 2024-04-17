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"Фейсбук" заблокировал записи музея Освенцима

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- Светлана Лаптева
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Музей, работающий на месте нацистского лагеря смерти Освенцим, сообщил накануне, что администрация соцсети заблокировала в общей сложности 21 пост, считая их "нарушением контента".

"Несмотря на наше немедленное обращение и просьбу о проверке, были восстановлены лишь некоторые из помеченных сообщений. Кроме того, мы заметили, что пост, посвящённый трагической судьбе еврейских детей из детского дома в Изье 6 апреля, был срочно удалён без возможности обжалования. Обоснование, данное системой "Фейсбук"*, что эти публикации кажутся контентом, нарушающим "наши нормы сообщества", полностью вводит в заблуждение", - заявили в польском музее.

Дирекция музея потребовала "немедленного и тщательного рассмотрения этого вопроса", а также "прозрачного объяснения" того, почему эти посты вообще были заблокированы.

Администрация соцсети невозмутимо настаивает, что записи музея наполнены содержанием "преследований и притеснений", "разжигания ненависти" и "подстрекательства к насилию". В ситуацию вмешался вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский:

"Сокрытие постов, посвящённых памяти жертв Освенцима, является скандалом и иллюстрацией проблем с автоматической модерацией контента. Мы потребуем от "Меты" информацию о причинах сложившейся ситуации. Модераторов должно быть больше, а те, кто работает на польском рынке, должны знать не только язык, но и контекст".

Источник: eadaily.com


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URL: https://www.vb.kg/436459
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