В Бишкеке появится новый автобусный маршрут (схема)

Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" с 16 апреля запускает новый автобусный маршрут №23.

Так, маршрут новой автобусной линии будет начинаться с объездной автомагистрали – с МП "Бишкекавтобекети", который будет двигаться в восточном направлении до улицы Киргизская.

Автобус будет направляться до улицы Саадаева, откуда она выедет на ул. Тоголок Молдо. По ул. Тоголок Молдо проедет до пр. Жибек Жолу и выедет на проспект Мира. Далее автобус будет направляться по ул. Токтогула до ул. Асаналиева, откуда она выедет на ул. Льва Толстого. По ул. Льва Толстого автобус доедет до ул. Тимура Фрунзе, по которой доедет до ул. Гагарина. На улице Кырк Кыз автобус направиться в южном направлении до ул. Ахунбаева. Доехав до ул. Муромской автобус № 23 проедет до села Джал.

Отметим, что всего на линии будут курсировать 25 автобусов. Расстояние от точки "А" до точки "Б" и обратно составит 56 километров. Промежуточный интервал между автобусами составит от 7-ми до 9 минут.

Кроме того, горожане могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение "Мой город".