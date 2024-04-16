17-18 апреля в двух районах Бишкека отключат воду

В микрорайоне "Джал" и в жилом массиве "Арча-Бешик" 17-18 апреля предполагается временное отключение холодной воды из-за проведения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, отключение запланировано на 17 апреля в 08:00 часов утра.

В рамках данных работ будут заменены задвижки и перемычки на 11 участках водовода.

Целью данного масштабного ремонта является обеспечение эффективного водоснабжения для жителей и организаций в будущем.

Отметим, что для удобства населения будет организован временный подвоз питьевой воды и установка биотуалетов в местах массового скопления людей.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации заранее подготовиться к отсутствию холодной воды.