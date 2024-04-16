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ГКНБ: Выявлен схрон боеприпасов на территории Аламудунского района

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В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий выявлен схрон боеприпасов на территории Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 14 апреля на территории приусадебного участка, находящийся в дачном кооперативе "Восход" села Кара-Жыгач обнаружен полиэтиленовый пакет. В ходе осмотра содержимого пакета обнаружены боеприпасы, в частности: боевые патроны калибра 9 мм. в количестве 108 единиц, а также 2 комплектующих (магазин на 8 патронов, протирка для чистки ствола) от пистолета марки Макарова, которые были закопаны в землю.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к указанному схрону боеприпасов.


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URL: https://www.vb.kg/436465
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область
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