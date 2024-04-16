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Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 769 сомов

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Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за I квартал 2024 года по республике составила 7 тыс. 769 сомов, говорится в материале Нацстаткома.

Прожиточный минимум для населения трудоспособного возраста составил 8 669,52 сома в месяц, для населения пенсионного возраста – 6 886,86 сома, для детей – 6 632,15.

Самый высокий прожиточный минимум отмечен в Нарынской области - 8 124,89 сома, а самый низкий наблюдался в Иссык-Кульской области - 7 195,17 сома.

Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Иными словами, это минимальная сумма, необходимая для того, чтобы прожить месяц.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436466
Теги:
Кыргызстан
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