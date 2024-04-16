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В парке имени Ататюрка около 198 объектов подлежат сносу - мэр Бишкека

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В парке имени Ататюрка около 198 объектов подлежат сносу. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

По его словам, целью данного решения является утверждение границ парка площадью 107 гектаров.

"Мы возвращаемся к принятому постановлению 1992 года. Это решение подразумевает отмену всех ранее принятых решений, а именно 124 решений, связанных с выделением земельных участков в собственность или в пользование. Будут приняты меры по возврату земельных участков, сносу незаконно возведенных объектов, возмещению ущерба за счет виновных лиц. Под эти отмененные решения подлежат 198 объектов", - сказал он.

Градоначальник отметил, что цели снести все объекты нет, задача одна – привести границы в соответствие с действующим законодательством страны.

"В постановлении определены шаги, которые мы будем осуществлять. Возможно, по отдельным вопросам будем обращаться в судебные и в правоохранительные органы", - сказал Джунушалиев.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436468
Теги:
Бишкек, мэр, Парк Ататюрк
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