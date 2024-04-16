В Оше прошло спортивное мероприятие Межконфессионального совета

В Оше в рамках указов президента Садыра Жапарова "Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы", "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в КР" и др. в рамках мероприятие состоялось спортивное мероприятие Межконфессионального совета.

Об этом сообщает пресс-служба госкомиссии по делам религии.

По ее данным, в спортивном мероприятии приняли участие команды государственных учреждений, религиозных организаций, журналистов и бизнесменов.

Основная цель мероприятия – успешное продолжение тесного сотрудничества государства и религиозных организаций в сфере благотворительности, гуманитарной помощи, мира и решения социальных вопросов.

Напомним: В 2022 году в целях укрепления взаимоотношений религиозных организаций и налаживания делового сотрудничества между органами государственного управления и конфессиями при ДУМК КР в 2022 году был создан Межконфессиональный совет по городу Ош и Ошской области.