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Антимонопольная служба взыскала 423 млн сомов с лаборатории Бонецкого

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- Назгуль Абдыразакова
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Антимонопольная служба взыскала 423 млн сомов с лаборатории Бонецкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Антимонопольной службой вынесено постановление о взыскании 423 млн.сомов в Республиканский бюджет с ОсОО "Интелмед" (лаборатория Бонецкого) за нарушение Закона Кыргызской Республики "О конкуренции" на рынке оказания лабораторных исследований.

Согласно анализу, проведенному Службой, ОсОО "Интелмед", пользуясь своим доминирующим положением в период чрезвычайной ситуации (пандемии Covid-19), установило монопольно высокие цены на услуги проведения ПЦР-тестирования коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/436470
Теги:
Госантимонополия, штраф, COVID-19
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