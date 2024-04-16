Антимонопольная служба взыскала 423 млн сомов с лаборатории Бонецкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Антимонопольной службой вынесено постановление о взыскании 423 млн.сомов в Республиканский бюджет с ОсОО "Интелмед" (лаборатория Бонецкого) за нарушение Закона Кыргызской Республики "О конкуренции" на рынке оказания лабораторных исследований.

Согласно анализу, проведенному Службой, ОсОО "Интелмед", пользуясь своим доминирующим положением в период чрезвычайной ситуации (пандемии Covid-19), установило монопольно высокие цены на услуги проведения ПЦР-тестирования коронавирусной инфекции.