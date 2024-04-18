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В Кыргызстане пройдет четвертый фестиваль креативных индустрий Create4

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- Светлана Лаптева
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Четвертый фестиваль креативных индустрий Create4 в этом году пройдет на 13 локациях в семи областях Кыргызстана, сообщили организаторы - ПРООН в Кыргызстане и Ассоциация креативных индустрий.

С 20 по 21 апреля они в сотрудничестве с 50 креативными партнерами проведут 36 мероприятий.

"В этом году Create4 проходит под лозунгом #жаратманКыргызстан и призывает каждого из нас осознать в себе креатора. #жаратманКыргызстан - это объединение, созидание и творчество людей, которые любят свое дело, свою страну и не перестают трудиться каждый день".

21 апреля выступят топ-спикеры из Кыргызстана и стран Центральной Азии

Основными спикерами станут:

Асель Шерниязова - директор Asian World Film Festival, Кыргызстан

Сабина Рейнгольд - соосновательница фестиваля Jolbors, Кыргызстан

Еркебулан Куришбаев - генеральный продюсер Qara Music, основатель молодежного фестиваля Oyu Fest, Казахстан;

Наиль Муратов - креативный директор Агентства Seed, Казахстан

Фархат Норбаев - сооснователь рекламного агентства Lokals, Узбекистан

Регистрация по ссылке здесь.


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URL: https://www.vb.kg/436472
Теги:
фестиваль, Кыргызстан
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