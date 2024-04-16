Лайфхак от Соке: как бесплатно получить землю в парке Ататюрка и продать ее

Мэрия Бишкека намерена вернуть территорию парка Ататюрка к границам 1992 года. 12 апреля этого года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал соответствующее постановление о восстановлении границ парка имени Мустафы Кемаля Ататюрка, площадь которого составляет 107 гектаров.

Сегодня же на пресс-конференции Айбек Джунушалиев рассказал, что в парке около 198 объектов будут снесены.

"Мы возвращаемся к принятому постановлению 1992 года. Это решение подразумевает отмену всех ранее принятых решений, а именно 124 решений, связанных с выделением земельных участков в собственность или в пользование. Будут приняты меры по возврату земельных участков, сносу незаконно возведенных объектов, возмещению ущерба за счет виновных лиц. Под эти отмененные решения подлежат 198 объектов", - сказал он.

Кто именно эти виновные лица, которые должны будут возместить ущерб, градоначальник не сказал, но в принципе можно догадаться, о ком идет речь. Напомним, еще в 1997 году земельный участок в парке площадью 3,5 га был выделен под строительство учебного корпуса КАСИ. Позже земля по кусочкам была распилена, и львиная доля этой земли ушла под частные особняки.

Однако на деле многие из получателей участков в парке, которые, кстати, получили их бесплатно, были далеко не бедными людьми и даже находящиеся при власти. Видимо, понимая, что когда-нибудь государство их отберет, многие из них продали свои участки. За какую цену они продали свои наделы, неизвестно.

Одним из таких получателей "халявного" участка был и экс-президент КР Сооронбай Жээнбеков. Его он получил в 2003 году и продал через несколько лет.

Интересно, что в последующем уже президенту Жээнбекову журналисты прямо задавали вопрос, будет ли он компенсировать стоимость этого участка, который ему выдали совершенно бесплатно. Но вместо прямого ответа он крайне неуклюже попытался выставить себя чуть ли не жертвой бакиевского режима.

"В 2007 году я ушел в оппозицию и этот участок кому-то передали. Этот человек землю перепродал. В общем, это была спорная земля. Потом в 2010 году мы переговорили уже с владельцами дома, решили вопрос полюбовно, мне выплатили символическую компенсацию", - ответил президент.

Стоит напомнить, что в 2010 году Сооронбай Жээнбеков находится в команде Атамбаева, то есть у власти, и занимает должность губернатора Ошской области. Поэтому как именно проходил этот полюбовный разговор и о какой сумме символической компенсации идет речь, можно только догадываться. Не исключено, что Жээнбеков отправил поговорить по душам с владельцем дома своего любимчика Алмамбета Салиева, который, видимо, уже тогда набирался опыта в подобного рода разговорах.

Отметим, по данным СМИ, одними из первых владельцев участков в парке имени Ататюрка были бывшие министры: Болот Абильдаев, Ильяс Давыдов, Мустафа Кидибаев, Курманбек Осмонов, Калыкбек Султанов, Турсун Турдумамбетов, Абдылда Суранчиев, Омурбек Кутуев, Кенешбек Дуйшебаев, Александр Костюк, бывший премьер-министр Апас Жумагулов, мать бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева, Мария Нанаева, отцы бывших мэров Бишкека Ташполот Тюлеев и Кенешбек Кулматов, экс- президент Сооронбай Жээнбеков, а также бывшие депутаты, судьи, прокуроры и другие известные люди.