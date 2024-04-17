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Татьяна Когадей: У наших спортсменов-танцоров есть огромная жажда победы

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанцы безмерно гордятся успехами наших танцоров в бальных танцах на международной арене. Спортивные бальные танцы – это не просто зрелище, это искусство, воплощенное в движении. За каждой изящным движением и грацией стоят невероятный труд и непоколебимая выдержка.

Недавно в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по спортивным бальным танцам. О том, какие эмоции преобладали на этом захватывающем событии и каковы перспективы этого уникального вида спорта, поделилась в интервью vb.kg судья высшей категории по бальным танцам в Кыргызстане, старший тренер танцевальной студии "Аlexis" Татьяна Когадей.

Как прошел чемпионат и первенство по спортивным бальным танцам в этом году в Кыргызстане?

Чемпионат проходит один раз в год, на которых избираются чемпион, вице-чемпион среди своей категории и у спортсменов есть возможность представлять Кыргызстан на чемпионатах мира, Азии, Кубках мира, азиатских играх и других мировых соревнованиях. В этом году чемпионат прошел очень успешно. Большое количество спортсменов приняли участие, и отбор был серьезным.

В этом году на чемпионате Кыргызстана по спортивным бальным танцам было разыграно 18 комплектов медалей в 11 категориях, где были выбраны чемпионы. Соревнования включали в себя участие спортсменов, начиная с категории "ювеналы I" – это самые маленькие дети, и заканчивая взрослой категорией. Чемпионы своих категорий представляют различные студии республики.

Кыргызстанские танцоры часто достигают успехов на международных турнирах. Как вы считаете, что способствует этим успехам?

Для наших спортсменов к победе приводит сочетание нескольких факторов. В первую очередь, это их сила характера, внутренний стержень и высокая дисциплина. Они строго следят за своими целями и планами на жизнь, постоянно работая над собой.

Кроме того, у наших спортсменов есть огромная жажда победы. Они стремятся быть лучшими, превзойти себя и достичь новых высот. Эта амбициозность и стремление к успеху мотивируют их к постоянному совершенствованию и упорному труду.

Они хотят прославить нашу родину на мировой арене и показать всему миру, на что способны спортсмены из нашей страны.

Какие инициативы могут быть предприняты для расширения популярности бальных танцев среди молодежи в регионах Кыргызстана?

В настоящее время популяризация танцевального спорта в Кыргызстане безусловно продолжает свое развитие и, как тренеру, мне хочется видеть более широкое распространение этого вида спорта по всей стране. На данный момент танцуют в основном в Бишкеке, и для меня важна идея расширения этой возможности и в других регионах.

Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем у нас появились региональные соревнования, где спортсмены со всех областей могли бы собираться в Бишкеке на крупные мероприятия, способствуя тем самым развитию всей страны. Это для меня пока остается мечтой, но я верю, что это возможно.

Особенно актуальной проблемой для нас является нехватка мальчиков в бальных танцах. В последнее время мы наблюдаем рост интереса среди мальчиков к этому виду спорта, и это становится снова модным и популярным.

Родители начинают понимать, что танцы могут дать мальчику огромные возможности, начиная от внешних параметров и заканчивая умением представлять себя в обществе и вести себя с противоположным полом.

Наши мальчики - все настоящие красавцы, и я уверена, что танцевальный спорт не только придает им эстетику, но и открывает двери в элитный мир спорта, помогая им развиваться как личности.

В каком возрасте обычно завершается карьера бального танцора?

В нашем удивительном мире танцевального спорта мы видим, как каждый человек, вне зависимости от возраста, находит свой уникальный путь к выражению себя через танцы. Это волшебство, которое не знает границ возраста или времени.

Мы привыкли к разделению спорта на возрастные категории, начиная с самого раннего возраста. Да, это верно, у нас есть детки, которые уже в возрасте 3-4 лет начинают свои первые шаги на танцполе. И именно в этом маленьком возрасте они уже учатся чувствовать музыку, двигаться в ритме и, самое главное, наслаждаться процессом танца.

Но в нашем удивительном мире танцевального спорта есть и другая сторона. В моей практике я встретила танцора в возрасте 92 лет. Это пример того, что страсть к танцам и любовь к движению не знают ограничений. Он доказывает нам, что в любом возрасте можно наслаждаться танцем, оставаясь в форме и полон жизненной энергии.

И мы, молодое поколение, можем только взять с него пример и учиться у таких великих мастеров танца. Огромный поклон и уважение таким танцорам, которые вдохновляют нас своим примером и показывают, что страсть к танцам может озарять нашу жизнь на протяжении всего ее пути.

Список победителей чемпионата и первенства КР по спортивным бальным танцам:

Чемпионы в своих категориях:

Взрослые:

Блинков Дмитрий-Мамбетова Асаль

Молодежь:

Вырлеев Владимир-Прошлецова Мария

Ибрагимов Хасан- Вероника Тян

Юниоры 2 :

Пак Артур- Нурскова Вероника

Бердиев Алихан-Камалидинова Румия

Юниоры 1:

Рамзаев Андрей-Мирошникова Анна

Ювеналы 2:

Баяманов Муса-Бакытова Айыма

Чемпионы в своих категориях соло:

Молодежь: Син Ен Хоу

Юниоры-2 Айыпова Айбийке

Юниоры-1

Осмонкулова Мыскал

Бактыбекова Каныкей

Ювеналы-2 Асанкулова Асема

Ювеналы-1 Саматова Айбиге


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URL: https://www.vb.kg/436474
Теги:
спорт, танцы, Кыргызстан
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