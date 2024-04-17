Ирригационную систему готовят к поливу в период вегетации растений в 2024

В Кыргызстане в целях подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2024 года структурными подразделениями Службы водных ресурсов проводятся работы по ремонту и механизированной очистке межхозяйственных каналов. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельхоза.

Протяженность - 336,0 км, ремонтируется 305 гидротехнических сооружений, 118 гидрометрических постов, 101 насосная станция, 170 насосных агрегатов, проводится замена 12 насосных агрегатов и очистка 8 насосных агрегата.

А также проводятся работы на аккумулирующих сооружениях (3 бассейна суточного и 3 декадного регулирования, 2 водохранилищ).