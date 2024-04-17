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В Баткене были утилизированы 30 тысяч штук яиц

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В Баткене были утилизированы 30 тыс. штук яиц. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, в ходе проведения проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Mercedes" под управлением гражданина Б.А.Н.

В ходе досмотра автомашины был выявлен товар- яйца куриные, в количестве 30 000 штук без маркировок производителей. Кроме этого, водитель предоставил ветеринарные сведения от 20.02.2023 года, где количество куриных яиц составляло - 4000 шт. Груз был задержан и водворен на территорию РОВД Кадамжайского района Баткенской области.

16 апреля в составе комиссии ветеринарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, РОВД Кадамжайского района, председателя айыльного аймака и сотрудников таможенной службы, куриные яйца были утилизированы, из-за отсутствия соответствующего ветеринарного свидетельства на товар.


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URL: https://www.vb.kg/436483
Теги:
Баткенская область, ГТС, товары
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