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Бухгалтерия генерала Ташиева

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- Канат Кожоев
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Гражданин Болот Темиров, называющий себя журналистом-расследователем, откуда-то из-за рубежа провел очередное "расследование". И на своей странице в соцсетях опубликовал очередную "шокирующую информацию", касающуюся главы ГКНБ. К нему гражданин Темиров особенно пристрастен (хотя не оставляет в покое и президента) и не упускает случая, чтобы не напомнить о себе, любимом, заодно слегка подзадев Ташиева… А по большому счету – чтобы опять взбудоражить народ.

О чем нам поведал "расследователь" на сей раз?

"Камчыбек Ташиев говорит, что от кустуризации поступило 100 млрд сомов. Но портал открытый бюджет говорит, что за 2021, 2022, 2023 в республиканский бюджет поступило всего 551 тысяча сомов. Вопрос, а куда эти миллиарды делись?" (Сохраняем авторскую грамматику и стилистику: увы, подавляющее большинство кыргызских "независимых" журналистов никогда не утруждали себя изучением ни кыргызского, ни русского языка.)

К слову, Темирова и компанию уже неоднократно уличали в, мягко говоря, слишком поверхностных расследованиях и вбрасывании недостоверных сведений. Когда так называемый журналист надергает противоречивой информации и лепит из этого "аналитический материал", не задумываясь, что расследование предполагает глубокое погружение в тему с изучением разных источников и учетом мнений разных специалистов. Большинство местных "расследователей" (и Темиров – не исключение) работают по принципу "слышал звон, да не знает, где он". Им и не надо ничего досконально знать. Задача их "расследований" - не докопаться до истины, не дать читателям/зрителям/слушателям максимально полную и объективную картину события, а показать себя отважным оппозиционером. Попутно спровоцировав народные волнения.

Удивляет еще и другое. Если почитать биографию Болота Темирова – как она подается на западных порталах – выясняется следующее. Этот человек – "известный правозащитник и журналист из Кыргызстана, расследователь коррупции", который вылез на расследовательскую сцену в 2020 году – аккурат перед очередной революцией, сменой власти и началом президентства Садыра Жапарова. Совпадения, конечно, бывают всякие-разные, но в данном конкретном случае в совпадение верится слабо. Не покидает стойкое ощущение, что проект "Болот Темиров" создан кем-то специально "под Жапарова и Ташиева".

И этот кто-то уже в 2021 году назначил Темирова "Международным чемпионом борьбы с коррупцией"… Впрочем, такое высокое звание присудил гражданину Темирову вовсе не кто-то, а целый Госдепартамент США. Что само по себе не может не настораживать: все, что в Кыргызстане идет от Госдепа, так или иначе на поверку оказывается направленным на дестабилизацию обстановки и подрыв кыргызской государственности.

Где был этот известный журналист и правозащитник, когда народ открыто и беззастенчиво грабили всевозможные матраимовы и аффилированные с ними госструктуры? Почему не выпустил об этом ни одного расследования, не заклеймил позором ни одного махрового коррупционера?

Все это, опять-таки, наводит на размышления, что, говоря словами мультяшного Винни-Пуха, "это ж-ж-ж неспроста". Не просто так и не из ниоткуда появился в 2020 году на журналистском олимпе гражданин расследователь. Не просто так начал собирать почетные американские звания и награды. А сейчас и вовсе хорошо устроился. Депортация пошла ему явно на пользу: можно сидеть за границей – там, где не достанут, и периодически, как принято выражаться, набрасывать дерьмо на вентилятор.

Как в случае с этими 500 тысячами сомов. И миллиардами, которые Ташиев, по мнению Темирова, положил в собственный карман.

Генерал мог бы проигнорировать очередной темировский "тяф". Объясняться с "расследователем", тем более оправдываться перед ним главе ГКНБ не пристало. Однако Камчыбек Ташиев в свойственной ему прямолинейной манере решил все же объясниться. Не с Темировым (много ему чести), а с народом.

- За последние три года в рамках нашей борьбы с экономическими преступлениями, коррупционными проявлениями и ОПГ в казну поступило наличными около 40 млрд сомов, а имуществом вернули государству приблизительно 100 млрд сомов, и эта сумма ежедневно обновляется. Мы отчитаемся перед общественностью скоро за каждый сом и расскажем, кто, когда и за что перечислил средства и куда направили эти деньги…

Бухгалтерия – штука тонкая. Вряд ли доступная пониманию не очень грамотных "расследователей" вроде Темирова. Просто так взять у кого-то деньги и переложить их в государственную казну не получится. Иначе не будет смысла говорить о законном и правовом государстве, которое мы сейчас как раз и стараемся построить. Отправляясь в госбюджет, каждый сом должен пройти достаточно сложную и долгую документальную процедуру.

Странно, что "чемпион" Темиров не в курсе. И уж тем более странно, что он не знает о состоянии госбюджета Кыргызстана на момент прихода к власти Жапарова и Ташиева. Бюджет был пуст, как пересохший колодец. Как головы и сердца некоторых знаменитых кыргызских правозащитников. И наполняется казна главным образом в результате совмещения полезного с полезным – за счет очищения общества от нечистых на руку его членов.


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URL: https://www.vb.kg/436485
Теги:
бюджет, коррупция, США, журналисты, расследование, ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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