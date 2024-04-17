В каждом айылном аймаке построят небольшие цеха по переработке шерсти

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР уделяет особое внимание строительству малых промышленных предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию в благоприятных условиях. Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров – Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

"Перерабатывающей промышленности придается особое значение для развития сельского хозяйства. Одним из таких направлений является переработка шкуры и шерсти. В результате этого будет повышен доход наших граждан, которые держат скот", – добавил Торобаев.

На выставке-семинаре, в котором принял участие Торобаев, был продемонстрирован станок для снятия шкур животных без ущерба для их качества. Стоимость – 160 тысяч сомов. Качество будет выше, если такой станок будет установлен в каждом айыльном аймаке и шкура забитого животного будет очищена в соответствии со стандартом без повреждений. А поскольку шкура разрезается ножом и становится непригодной для прокалывания, такие шкуры не проходят.

Компания "Алия", которая находится в селе Шалта Сокулукского района заявила на выставке-семинаре, что готова купить такие шкуры в Кыргызстане в любом количестве (белая шкура от 200 сомов, черная шкура от 70-80 сомов) при условии, что он очищается машинкой и краска не прессуется. Предприятие по переработке шкуры имеет возможность экспортировать свою продукцию в Америку и Европу.

Кроме этого, завод "Бархан дог чьюс" в селе Новопавловка перерабатывает шкуры крупного рогатого скота (коров, лошадей), производит из них корма для домашних животных и экспортирует их в Америку, Канаду, Турцию. При расширении деятельности, модернизации и вводе в эксплуатацию на полную мощность завод будет способен перерабатывать до 500-750 тонн сырья (шкуры коров, лошадей) и выпускать до 150-250 тонн готовой продукции в год.

Поэтому по республике есть большие возможности для переработки всех видов шкур животных. В каждой сельской местности необходимо построить небольшую производственную линию по переработке шерсти. Шерстяная стиральная машина будет стоить 126 380 сомов, чесальная машина – 144 625 сомов, станок для пошива одеял – 214 490 сомов, общая стоимость одного комплекта линии составит 485 500 сомов.