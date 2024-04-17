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ГКНБ при получении взятки задержан следователь СС УВД Ленинского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР во взаимодействии с СВР МВД КР по факту вымогательства взятки в размере 180 тысяч сомов с поличным задержан следователь СС УВД Ленинского района Бишкека, лейтенант милиции А.Э.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что следователь А.Э.А. вымогал денежные средства у гражданина за положительное решение вопроса по уголовному делу фигурантом которого являлся заявитель. При этом, вымогательство осуществлялось под угрозой переквалификации вменяемых статей на более тяжкие.

Задержанный следователь А.Э.А. в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР во взаимодействии с руководством МВД КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах".


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URL: https://www.vb.kg/436495
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан
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