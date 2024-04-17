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Сотрудник БСТМ МВД России Георгий Сатюков побил рекорд по сумме взятки

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Сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков, по версии следствия, побил рекорд по сумме взяток, установленный ранее полковником Дмитрием Захарченко. Сатюкова обвиняют в получении взятки в размере 5 млрд рублей от администратора криптобиржи.

Отмечается, что Сатюков успел скрыться за границу до ареста и сейчас находится в международном розыске. Предположительно, он может находиться в Дубае, передает "Коммерсант".

По версии следствия, Сатюков, будучи офицером БСТМ, "прикрывал" администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex).

Взамен он получил от него криптовалюту на сумму около 5 млрд рублей.

Посредником в передаче взятки выступил экс-коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, который также скрывается за границей и заочно арестован.

В данный момент Сатюкову и Соколову заочно предъявлены обвинения в получении и посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Они объявлены в международный розыск.

Источник: Взгляд


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URL: https://www.vb.kg/436498
Теги:
МВД, рекорд, Россия, взятка
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