Сотрудник БСТМ МВД России Георгий Сатюков побил рекорд по сумме взятки

Сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков, по версии следствия, побил рекорд по сумме взяток, установленный ранее полковником Дмитрием Захарченко. Сатюкова обвиняют в получении взятки в размере 5 млрд рублей от администратора криптобиржи.
Отмечается, что Сатюков успел скрыться за границу до ареста и сейчас находится в международном розыске. Предположительно, он может находиться в Дубае, передает "Коммерсант".
По версии следствия, Сатюков, будучи офицером БСТМ, "прикрывал" администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex).
Взамен он получил от него криптовалюту на сумму около 5 млрд рублей.
Посредником в передаче взятки выступил экс-коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, который также скрывается за границей и заочно арестован.
В данный момент Сатюкову и Соколову заочно предъявлены обвинения в получении и посредничестве во взятке в особо крупном размере.
Они объявлены в международный розыск.
Источник: Взгляд