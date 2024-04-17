MEGA поддержала чемпионат Азии по борьбе

Государственный оператор сотовой связи MEGA выступил техническим партнером чемпионата Азии по трем видам борьбы, который стартовал в Бишкеке 11 апреля.

В соревнованиях приняли участие порядка 600 спортсменом из более чем 30 государств. Всего было разыграно 30 комплектов медалей.

"Я очень рад, что компания MEGA не только обеспечивает кыргызстанцев качественной связью и быстрым интернетом, но активно и регулярно поддерживает значимые спортивные мероприятия. Поддержка развития спорта – это весомый вклад в здоровье нации, от которого зависит будущее Кыргызстана", - отметил Акжол Махмудов.

Государственный оператор сотовой связи традиционно в рамках корпоративно-социальной ответственности уделяет особое внимание развитию спорта и физической культуры в республике. Компания на постоянной основе поддерживает крупные турниры, чемпионаты и матчи. Одним из главных приоритетов компании является поддержка и популяризация спорта в Кыргызстане.

MEGA поздравляет всех чемпионов и призеров чемпионата Азии, а также желает дальнейших ярких побед. Мы гордимся вами!

MEGA – за спорт и за здоровый образ жизни!