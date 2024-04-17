Надзорный орган внес материалы о сносе пяти незаконно построенных объектов

Генпрокуратурой КР внесены материалы о сносе пяти незаконно построенных объектах. Еще по 70-ти – на стадии рассмотрения. Об этом сегодня на заседании ЖК сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

"Мы передаем материалы в суд, а уже он выносит решение об их сносе. Поэтому, последнее решение за ним", - ответил глава надзорного органа на вопрос парламентариев о судьбе таких построек.

Также, по словам генпрокурора, особую роль в возвращении земель, на которых были незаконно возведены объекты и в борьбе с коррупцией, сыграл ГКНБ.

"Камчыбек Кыдыршаевич много делает для укрепления государственности. Мы тоже (генпрокуратура) делаем огромную работу в этом направлении. И она будет продолжена", - заявил Зулушев.