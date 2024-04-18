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В Джалал-Абадской области выявили озимую совку

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений информирует о том, что в первой декаде апреля текущего года начались проводиться мероприятия по борьбе с озимой совкой на посевах многолетних трав в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, а именно в сельских округах Чолпон-Ата, Уч-Терек, Бел-Алды, А.Суйоркулов, Кетмен-Тобо, Ничке-Сай и Жаны-Жол. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Всего по району специалистами Департамента химизации, защиты и карантина растений для выявления озимой совки проведены обследования на 563 га, из них заселенными озимой совкой выявлены 33 га посевов многолетних трав. При практической помощи и консультаций специалистов Департамента, фермерами проведены химические обработки на площади 29 га.

Проведенные в указанном районе мероприятия по борьбе с озимой совкой предотвратили нанесения ущерба посевам многолетних трав.

Для информации

Озимая совка – вредитель овощных и бахчевых культур, злаков, кукурузы, многолетних трав, хлопчатника, подсолнечника, табака, винограда, сеянцев и саженцев различных древесных пород.

Начало лёта бабочек первого летнего поколения наблюдается в апреле – мае. Массовый лёт начинается при температуре воздуха +16–17°C и продолжается до 20 дней. Продолжительность жизни бабочки озимой совки колеблется от 5 до 25 дней, максимально – 35-40 дней. Днем бабочки прячутся под прилегающие к земле листья растения, кучки соломы, высохшие кучки сорняков, под комочки почвы. Для созревания яиц бабочки проходят дополнительное питание на цветущей растительности в течение 4-12 дней. Питаются бабочки в вечернее время, заканчивая питание к 9-10 часам вечера. К полуночи лёт ослабевает, и некоторое усиление его наблюдается после двух часов ночи.

Меры борьбы

Агротехнические методы: Рыхление междурядий пропашных и овощных культур. Уничтожение сорняков. Глубокая зяблевая вспашка. Поливы на орошаемых землях.

Химический метод. Использование инсектицидов на основе хлорпирифос+циперметрин (Нурелл-Д), тиаметоксам+лямбда-цигалотрин (Энджио), лямбда-цигалотрин (Каратэ), бифентрин (Талстар), циперметрин (Арриво), ацетамиприд (Моспилан) и др. инсектициды рекомендуется опрыскивать в вечерние и ночные часы.


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URL: https://www.vb.kg/436504
Теги:
Джалал-Абадская область, сельское хозяйство, Минсельхоз
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