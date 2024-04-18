Антимонопольная служба: действия в отношении лаборатории Бонецкого -законны

Антимонопольная служба дала ответ на заявление лаборатории "Бонецкого".

"Постановление службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в отношении ОсОО "Интелмед" от 05.02.2024 г. № 1 было вынесено в пределах компетенции государственного органа в рамках действующего законодательства страны. Решение было вынесено на основании проведенного Службой анализа состояния конкуренции на рынке лабораторных исследований за последние 5 лет. При проведении анализа была изучена деятельность около 10 лабораторий.

В результате изучения цен и их экономического обоснования, объемов реализации услуг лабораторной диагностики методом ПЦР-теста на Covid-19 на основе представленных подведомственными подразделениями Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики, ОсОО "Интелмед" и другими участниками рынка данных и цифрах были выявлены признаки монопольно высокой цены на услуги, установленные хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, в период чрезвычайной ситуации.

В связи с этим, Службой вынесено постановление о взыскании дохода, полученного ОсОО "Интелмед" в нарушение Закона Кыргызской Республики "О конкуренции". Сумма взыскания определена по итогам деятельности ОсОО "Интелмед" за последние 3 года.

Решение Службы является административным актом и не является актом, вынесенным в рамках уголовного законодательства.

Субъект не согласный с решением государственного органа вправе обжаловать решение в порядке, предусмотренном законодательством об основах административной деятельности и административных процедурах, а в дальнейшем в судебном порядке в соответствии с нормами Административно-процессуального Кодекса Кыргызской Республики.

Право субъекта на обращение в суд за защитой своих прав и интересов не ограничено никем и никоим образом.

Служба, руководствуясь требованиями закона Кыргызской Республики "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики", на постоянной основе размещает на официальном сайте решения, принимаемые в рамках своей деятельности.

Служба действовала и впредь будет действовать исключительно в рамках законодательства страны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.