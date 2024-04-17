Погода
$ 88.97 - 89.85
€ 94.67 - 95.67

Камчыбек Ташиев вручил пограничникам ключи от квартир и военную технику

179  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 апреля, заместитель председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сдал в эксплуатацию новый многоквартирный дом на 67 квартир в Шамалды-Сае Джалал-Абадскому областному управлению Пограничной службы ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Камчыбек Ташиев вручил ключи пограничникам и произнес поздравительную речь:

"В нашей стране по распоряжению нашего уважаемого президента будут продолжена работа по улучшению условий жизни и материально-технической базы воинов. При этом требования к солдатам будут ужесточены. Вы должны точно и добросовестно выполнять свои обязанности..." - сказал он.

Часть квартир будет предоставлена сотрудникам местных правоохранительных органов и других ведомств.

Кроме того, было открыто полностью отреставрированное здание Джалал-Абадского областного управления Пограничной службы, где были созданы все современные условия для службы. Были предусмотрены офисы, учебные комнаты, общежития, бани, кухни, спортивные залы, спортивные площадки, автостоянка и другие объекты.

После сдачи квартир Камчыбек Ташиев также передал пограничникам 25 единиц новой специальной военной техники. Современные машины предназначены для боевых действий и поступают в пограничные подразделения южного региона страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436511
Теги:
Камчыбек Ташиев, Погранслужба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  