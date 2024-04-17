Камчыбек Ташиев вручил пограничникам ключи от квартир и военную технику

Сегодня, 17 апреля, заместитель председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сдал в эксплуатацию новый многоквартирный дом на 67 квартир в Шамалды-Сае Джалал-Абадскому областному управлению Пограничной службы ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Камчыбек Ташиев вручил ключи пограничникам и произнес поздравительную речь:

"В нашей стране по распоряжению нашего уважаемого президента будут продолжена работа по улучшению условий жизни и материально-технической базы воинов. При этом требования к солдатам будут ужесточены. Вы должны точно и добросовестно выполнять свои обязанности..." - сказал он.

Часть квартир будет предоставлена сотрудникам местных правоохранительных органов и других ведомств.

Кроме того, было открыто полностью отреставрированное здание Джалал-Абадского областного управления Пограничной службы, где были созданы все современные условия для службы. Были предусмотрены офисы, учебные комнаты, общежития, бани, кухни, спортивные залы, спортивные площадки, автостоянка и другие объекты.

После сдачи квартир Камчыбек Ташиев также передал пограничникам 25 единиц новой специальной военной техники. Современные машины предназначены для боевых действий и поступают в пограничные подразделения южного региона страны.