Фестиваль российского кино посетили около 3,5 тыс. кыргызстанцев

Фестиваль российского кино Кыргызстан 2024" посетили около 3,5 тысяч зрителей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, лидерами показов стали сказочный блокбастер "По щучьему велению" и комедия "Чебурашка", на которые приходили целыми семьями

14 апреля завершился "Фестиваль российского кино Кыргызстан 2024", организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Впервые фестивальные показы проходили сразу в двух крупнейших городах республики – Бишкеке и Оше. Вниманию зрителей были представлены новинки российского кинематографа разных жанров: фильмы "Воздух", "Вызов", "По щучьему велению", "Чебурашка" и "Снегирь".

В Кыргызской Республике всегда был высок интерес к российскому кино, поэтому все показы прошли с неизменным аншлагом. Более того, нынешний киносмотр стал самым посещаемым с 2021 года – в общей сложности киносеансы в двух городах посетили около 3,5 тысяч человек. Среди зрителей можно было заметить представителей разных поколений.

Фестиваль стартовал 11 апреля в Бишкеке, в столичном кинотеатре "Манас". В церемонии открытия приняли участие первый советник, пресс-секретарь Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Андрей Ростков, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" Талантбек Толобеков, заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова, директор Департамента по связям с общественностью Госфильмофонда России, координатор фестиваля Юлия Брагина, кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников ("Снегирь"), актриса театра и кино Анна Мустина ("Воздух").

"Мы верим, что такие культурные события будут сближать и объединять наши народы. Со своей стороны планируем провести в двух городах России Дни кыргызского кино. Это будет зеркальное мероприятие, где мы представим лучшие работы отечественных кинорежиссеров", – сказал Талантбек Толобеков, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы", который в этом году стал соорганизатором фестиваля.

"Компания РОСКИНО, отмечающая в этом году 100-летний юбилей, проводит много перекрестных мероприятий в сфере кино со странами СНГ, включая Кыргызстан, и большое внимание местной аудитории к нашему фестивалю подтверждает важность развития кинематографического сотрудничества с кыргызской стороной. Обратная связь от посетителей фестиваля была очень теплой, зрители выражали благодарность за возможность посмотреть новинки российского кинематографа на большом экране. Также мы видим готовность представителей кыргызской киноиндустрии к интенсивному обсуждению самых разных форматов сотрудничества. Сегодня Кыргызская Республика активно развивает национальный кинематограф, и есть большой потенциал для совместных проектов" – отметила Оксана Фролова, заместитель генерального директора РОСКИНО.

12 апреля эстафету фестивальных показов принял город Ош. В кинотеатре "Семетей" мероприятие открыли представитель Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Айсулуу Субанбекова, директор по маркетингу РОСКИНО Владимир Лабутин и специалист Госкиноцентра "Кыргызтасмасы" Саадат Казакбаева. Они рассказали

об истории сотрудничества двух стран в области кино и подчеркнули важность взаимодействия между Россией и Кыргызской Республикой в сфере культуры и кинематографии.

Все показы были бесплатными и проходили на русском языке с кыргызскими субтитрами. После сеансов зрители отмечали высокое качество российских фильмов. По словам посетителей фестиваля, "от фантастических кадров "Вызова" захватывало дух"; драму "Снегирь" зрители назвали "жизненной и интересной"; фильм "Воздух" покорил аудиторию эффектными съемками воздушных боев и сюжетом. Безусловными лидерами показов стали сказочный блокбастер "По щучьему велению" и полюбившийся многим "Чебурашка", на которые приходили целыми семьями.

В рамках фестиваля также прошли переговоры российской стороны с представителями Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" о перспективах совместного кинопроизводства. Кроме того, стороны обсудили возможность создания благоприятных условий для развития культурных связей, организации фестивалей, выставок, специальных тематических кинопоказов и других культурно-гуманитарных акций.