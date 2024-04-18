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Фестиваль российского кино посетили около 3,5 тыс. кыргызстанцев

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Фестиваль российского кино Кыргызстан 2024" посетили около 3,5 тысяч зрителей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, лидерами показов стали сказочный блокбастер "По щучьему велению" и комедия "Чебурашка", на которые приходили целыми семьями

14 апреля завершился "Фестиваль российского кино Кыргызстан 2024", организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Впервые фестивальные показы проходили сразу в двух крупнейших городах республики – Бишкеке и Оше. Вниманию зрителей были представлены новинки российского кинематографа разных жанров: фильмы "Воздух", "Вызов", "По щучьему велению", "Чебурашка" и "Снегирь".

В Кыргызской Республике всегда был высок интерес к российскому кино, поэтому все показы прошли с неизменным аншлагом. Более того, нынешний киносмотр стал самым посещаемым с 2021 года – в общей сложности киносеансы в двух городах посетили около 3,5 тысяч человек. Среди зрителей можно было заметить представителей разных поколений.

Фестиваль стартовал 11 апреля в Бишкеке, в столичном кинотеатре "Манас". В церемонии открытия приняли участие первый советник, пресс-секретарь Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Андрей Ростков, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" Талантбек Толобеков, заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова, директор Департамента по связям с общественностью Госфильмофонда России, координатор фестиваля Юлия Брагина, кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников ("Снегирь"), актриса театра и кино Анна Мустина ("Воздух").

"Мы верим, что такие культурные события будут сближать и объединять наши народы. Со своей стороны планируем провести в двух городах России Дни кыргызского кино. Это будет зеркальное мероприятие, где мы представим лучшие работы отечественных кинорежиссеров", – сказал Талантбек Толобеков, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы", который в этом году стал соорганизатором фестиваля.

"Компания РОСКИНО, отмечающая в этом году 100-летний юбилей, проводит много перекрестных мероприятий в сфере кино со странами СНГ, включая Кыргызстан, и большое внимание местной аудитории к нашему фестивалю подтверждает важность развития кинематографического сотрудничества с кыргызской стороной. Обратная связь от посетителей фестиваля была очень теплой, зрители выражали благодарность за возможность посмотреть новинки российского кинематографа на большом экране. Также мы видим готовность представителей кыргызской киноиндустрии к интенсивному обсуждению самых разных форматов сотрудничества. Сегодня Кыргызская Республика активно развивает национальный кинематограф, и есть большой потенциал для совместных проектов" – отметила Оксана Фролова, заместитель генерального директора РОСКИНО.

12 апреля эстафету фестивальных показов принял город Ош. В кинотеатре "Семетей" мероприятие открыли представитель Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Айсулуу Субанбекова, директор по маркетингу РОСКИНО Владимир Лабутин и специалист Госкиноцентра "Кыргызтасмасы" Саадат Казакбаева. Они рассказали

об истории сотрудничества двух стран в области кино и подчеркнули важность взаимодействия между Россией и Кыргызской Республикой в сфере культуры и кинематографии.

Все показы были бесплатными и проходили на русском языке с кыргызскими субтитрами. После сеансов зрители отмечали высокое качество российских фильмов. По словам посетителей фестиваля, "от фантастических кадров "Вызова" захватывало дух"; драму "Снегирь" зрители назвали "жизненной и интересной"; фильм "Воздух" покорил аудиторию эффектными съемками воздушных боев и сюжетом. Безусловными лидерами показов стали сказочный блокбастер "По щучьему велению" и полюбившийся многим "Чебурашка", на которые приходили целыми семьями.

В рамках фестиваля также прошли переговоры российской стороны с представителями Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" о перспективах совместного кинопроизводства. Кроме того, стороны обсудили возможность создания благоприятных условий для развития культурных связей, организации фестивалей, выставок, специальных тематических кинопоказов и других культурно-гуманитарных акций.


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Теги:
кино, Ош, Россия, фестиваль, Бишкек
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