Ансамбль песни и пляски ЦВО Минобороны России выступит в Кыргызстане

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступит в Кыргызстане с концертами. Выступления приурочены к празднованию 79-й годовщины Победы в ВОВ.

Коллектив Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Министерства обороны РФ приглашает жителей городов и сел посетить концерты: с 25 апреля по 3 мая в городах и селах Кыргызстана жители

Расписание:

25 апреля, 18:00, Талас, Таласский областной музыкально-драматический театр;

27 апреля, 17:00, Кара-Балта, Дворец культуры;

28 апреля, 18:00, Бишкек, парк "Ынтымак";

29 апреля, 17:00, Каракол, Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр;

30 апреля, 17:00, Бишкек, Государственный национальный русский театр драмы;

2 мая, 17:00, село Арашан, средняя школа имени Стрельникова;

3 мая, 17:00, село Ленинское, центральная площадь.

Для информации:

Ансамбль песни и пляски ЦВО Минобороны России был сформирован в 1939 году. За плечами коллектива свыше 60 тысяч концертов, на которых побывали более 9 миллионов зрителей.

В репертуаре песни и танцы на героико-патриотическую тему, о Великой Отечественной войне, русские народные песни, произведения отечественной и зарубежной классики, современные лирические и эстрадные композиции, мелодии и напевы уральских казаков, а также песни на кыргызском языке.