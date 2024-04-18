Ташиев: Губернатор, прокурор, начальники УВД и ГКНБ, будете отвечать лично

Каждый госслужащий должен чувствовать возложенную на него ответственность. Об этом сказал заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии вручения пограничникам ключей от квартир в новом доме в городе Шамалды-Сае Джалал-Абадской области.

"Не должно быть как раньше, посидел на одной должности, пару лет потерпел и продвинулся дальше по службе. Такого быть не должно. Вы решайте проблемы населения, а не свои, или уходите. Не важно, проработал ты год или пару дней, вы должны самоотверженно и добросовестно служить государству. За три с половиной года, как пришел к власти Садыр Жапаров, проделано много, решены вопросы обороны, стабилизации, но мы должны переходить на вопросы экономического развития. Мы должны перейти к решению проблем населения на местах", - заявил он, обращаясь к чиновникам МСУ.

Глава ГКНБ обратил внимание губернатора на состояние дорог в городе и дал ему 15 дней на асфальтирование. "Я сам лично буду проверять. Эта дорога для народа. Вы должны все делать сами, а не по нашему поручению. Из-за работы чиновников на местах растет недовольство среди населения. Руководство страны предпринимает все меры по улучшению жизни народа, но из-за бездействия чиновников местной власти в обществе есть недовольство. Теперь губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКНБ, будете нести ответственность, если население области будет недовольно. Возникла какая-та проблема, вы должны поехать и решить", - сказал Ташиев.

Источник: Кабар