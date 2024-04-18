Погода
$ 89.17 - 89.76
€ 94.67 - 95.67

Ташиев: Губернатор, прокурор, начальники УВД и ГКНБ, будете отвечать лично

144  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Каждый госслужащий должен чувствовать возложенную на него ответственность. Об этом сказал заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии вручения пограничникам ключей от квартир в новом доме в городе Шамалды-Сае Джалал-Абадской области.

"Не должно быть как раньше, посидел на одной должности, пару лет потерпел и продвинулся дальше по службе. Такого быть не должно. Вы решайте проблемы населения, а не свои, или уходите. Не важно, проработал ты год или пару дней, вы должны самоотверженно и добросовестно служить государству. За три с половиной года, как пришел к власти Садыр Жапаров, проделано много, решены вопросы обороны, стабилизации, но мы должны переходить на вопросы экономического развития. Мы должны перейти к решению проблем населения на местах", - заявил он, обращаясь к чиновникам МСУ.

Глава ГКНБ обратил внимание губернатора на состояние дорог в городе и дал ему 15 дней на асфальтирование. "Я сам лично буду проверять. Эта дорога для народа. Вы должны все делать сами, а не по нашему поручению. Из-за работы чиновников на местах растет недовольство среди населения. Руководство страны предпринимает все меры по улучшению жизни народа, но из-за бездействия чиновников местной власти в обществе есть недовольство. Теперь губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКНБ, будете нести ответственность, если население области будет недовольно. Возникла какая-та проблема, вы должны поехать и решить", - сказал Ташиев.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436515
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  