Суд оправдал актера Чынгыза Мамаева

Свердловский районный суд Бишкека полностью оправдал актера Чынгыза Мамаева, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба суда

По данным пресс-службы, приговором суда от 17 апреля 2024 года М.Ч.Б. в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 155, пунктом 4 части 2 статьи 154 Уголовного кодекса КР, признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.

Напомним, в апреле 2022 года в Бишкек известный актер Чынгыз Мамаев был задержан по подозрению в изнасиловании гражданки Германии.