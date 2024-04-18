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Суд оправдал актера Чынгыза Мамаева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Свердловский районный суд Бишкека полностью оправдал актера Чынгыза Мамаева, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба суда

По данным пресс-службы, приговором суда от 17 апреля 2024 года М.Ч.Б. в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 155, пунктом 4 части 2 статьи 154 Уголовного кодекса КР, признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.

Напомним, в апреле 2022 года в Бишкек известный актер Чынгыз Мамаев был задержан по подозрению в изнасиловании гражданки Германии.


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URL: https://www.vb.kg/436517
Теги:
изнасилование, кино, суд, Кыргызстан
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