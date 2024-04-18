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Камчыбек Ташиев: Пограничники, поддерживающие контрабанду, будут наказаны

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Будут приняты жесткие меры в отношении пограничников в случае установления их связей с контрабандистами. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии вручения пограничникам ключей от квартир в новом доме в городе Шамалды-Сае Джалал-Абадской области.

По его словам, в прошлом году около 10 пограничников были привлечены к ответственности из-за того, что они взаимодействовали с контрабандистами.

"Такого быть не должно. Если такое будет продолжаться, мы будем принимать жесткие меры. Вовлеченность военнослужащих погранслужбы в контрабанду - самая большая беда в данный момент в рядах военнослужащих. В случае нарушения военнослужащими уставов и законов начальники также будут нести ответственность", - предупредил Ташиев.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436518
Теги:
Камчыбек Ташиев, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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