Камчыбек Ташиев: Пограничники, поддерживающие контрабанду, будут наказаны

Будут приняты жесткие меры в отношении пограничников в случае установления их связей с контрабандистами. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии вручения пограничникам ключей от квартир в новом доме в городе Шамалды-Сае Джалал-Абадской области.

По его словам, в прошлом году около 10 пограничников были привлечены к ответственности из-за того, что они взаимодействовали с контрабандистами.

"Такого быть не должно. Если такое будет продолжаться, мы будем принимать жесткие меры. Вовлеченность военнослужащих погранслужбы в контрабанду - самая большая беда в данный момент в рядах военнослужащих. В случае нарушения военнослужащими уставов и законов начальники также будут нести ответственность", - предупредил Ташиев.

Источник: Кабар