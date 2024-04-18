Погода
$ 89.17 - 89.76
€ 94.67 - 95.67

Кыргызстан и ВБ планируют сотрудничать по проекту Камбаратинской ГЭС-1

217  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Продолжаются встречи Председателя Кабинета Министров-Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова с руководством Группы Всемирного банка.

Согласно программе поездки Главы Кабмина Акылбека Жапарова в Вашингтон (США), сегодня на полях Весенних совещаний Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка состоялись встречи с Региональным директором Всемирного банка по экономике и финансам Асадом Аламом, а также с Вице-президентом Всемирного банка по человеческому развитию Мамта Мурти.

Если основной темой переговоров с Региональным директором Всемирного банка по экономике и финансам Асадом Аламом стал вопрос обсуждения проекта странового экономического меморандума и рамочной стратегии партнерства, то с Вице-президентом Всемирного банка по человеческому развитию Мамтой Мурти Глава Кабмина обсудил вопросы сотрудничества в социальной сфере, включая образование, здравоохранение и социальную защиту.

Далее состоялась встреча заместителя Председателя Кабмина Бакыта Торобаева с региональным директором Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Самехом Вахба, где основной темой переговоров стал вопрос взаимодействия в сфере сельского и водного хозяйства.

Сторонами обоюдно отмечена важность обсуждения данных вопросов в условиях изменения климата и природных катаклизм по всему миру.

По итогам данных встреч была достигнута договоренность практического укрепления партнёрства Кыргызстана со Всемирным банком, в частности стороны обусловились разработать финансовую модель сотрудничества в рамках строительства Камбаратинской ГЭС-1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436520
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  