Кыргызстан и ВБ планируют сотрудничать по проекту Камбаратинской ГЭС-1

Продолжаются встречи Председателя Кабинета Министров-Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова с руководством Группы Всемирного банка.

Согласно программе поездки Главы Кабмина Акылбека Жапарова в Вашингтон (США), сегодня на полях Весенних совещаний Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка состоялись встречи с Региональным директором Всемирного банка по экономике и финансам Асадом Аламом, а также с Вице-президентом Всемирного банка по человеческому развитию Мамта Мурти.

Если основной темой переговоров с Региональным директором Всемирного банка по экономике и финансам Асадом Аламом стал вопрос обсуждения проекта странового экономического меморандума и рамочной стратегии партнерства, то с Вице-президентом Всемирного банка по человеческому развитию Мамтой Мурти Глава Кабмина обсудил вопросы сотрудничества в социальной сфере, включая образование, здравоохранение и социальную защиту.

Далее состоялась встреча заместителя Председателя Кабмина Бакыта Торобаева с региональным директором Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Самехом Вахба, где основной темой переговоров стал вопрос взаимодействия в сфере сельского и водного хозяйства.

Сторонами обоюдно отмечена важность обсуждения данных вопросов в условиях изменения климата и природных катаклизм по всему миру.

По итогам данных встреч была достигнута договоренность практического укрепления партнёрства Кыргызстана со Всемирным банком, в частности стороны обусловились разработать финансовую модель сотрудничества в рамках строительства Камбаратинской ГЭС-1.