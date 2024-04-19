Айбек Джунушалиев может заслужить лавры Юрия Лужкова

Уже шестой месяц пошел как Айбек Джунушалиев стал мэром Бишкека, но за это время произошло столько положительных событий в городе, что невольно складывается впечатление, что предыдущие градоначальники почти ничего не делали. Конечно, на самом деле это не так, каждый мэр оставил что-то после себя, но все же нынешний глава столицы точно запомнится кардинальными реформами.

Если уж быть совсем объективным, то главное его достижение в том, что он начал осуществлять те проекты, которые годами, если не десятилетиями, были только в планах городских властей. Горожане уж и верить перестали всем этим из года в год повторяющимся обещаниям очередного градоначальника.

Главным достижение мэра Джунушалиева можно назвать возвращение застроенной территории парка имени Ататюрка горожанам. 12 апреля этого года мэр столицы подписал соответствующее постановление о восстановлении границ парка имени Мустафы Кемаля Ататюрка, площадь которого составляет 107 гектаров, к границам 1992 года.

Напомним, еще в 1997 году огромный земельный участок в парке Ататюрка был выделен под строительство учебного корпуса КАСИ. Однако земля по кусочкам была распилена, и львиная доля этой земли ушла под частные особняки. Потом уже при каждом мэре общественность поднимала вопрос о незаконном строительстве в парковой зоне, но власти оставались глухи к гласу народа.

Почти точно также в марте этого года был возвращен государству земельный участок стоимостью 41,6 миллиона сомов в парке имени Панфилова. Как оказалось, еще в 2008 году он был незаконно предоставлен в частную собственность под проектирование и строительство различных развлекательных и увеселительных заведений.

Другим важным достижением нынешнего мэра является начало строительства мусороперерабатывающего завода, который также почти со дня независимости республики оставался мечтой горожан. Каждый мэр столицы считал для себя делом чести первым делом громко заявить о намерении построить этот завод, но дальше слов как обычно дело не шло. Помнится, даже деньги международными донорами выделялись, но которые волшебным образом оседали неизвестно где.

На этот раз уже точно строительством мусороперерабатывающего завода в Бишкеке займется китайская компания "Junxin Environment Protection". 29 марта этого года в районе столичного мусорного полигона была заложена капсула для строительства экотехнологического завода, который будет производить электроэнергию вкупе с утилизацией твердых бытовых отходов.

Другие достижения, конечно, не так грандиозны, но все же важны для жителей столицы, так как долгое время оставались только в планах. Например, при Джунушалиеве мэрия все-таки начала выводить маршрутки с центральных улиц столицы. В общей сложности было выведено 986 микроавтобусов, что послужило уменьшению пробок на дорогах. Помимо этого, разработано еще 20 схем по выводу бусиков с других центральных улиц города.

Также в этом году в Бишкеке, наконец, заработали первые "умные светофоры", о которых неоднократно говорили эксперты. В дальнейшем планируется по всему городу установить автоматизированную систему управления дорожным движением.

Кроме того, было закуплено 10 эвакуаторов, одно транспортное средство по снятию и одно по нанесению дорожной разметки, четыре автомобильные автовышки для обслуживания светофорных объектов.

Еще в Бишкеке в пилотном режиме запустили платную электронную парковку. Она пока установлена на территории мэрии, но обещают такие же установить по всему городу.

Пока это только в планах, но в Бишкеке вероятнее всего появится своя канатная дорога. В конце января этого года Джунушалиев встретился с президентом компании Bartholet Swiss - лидером в области канатно-дорожных систем. Они подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и даже утвердили план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Канатная дорога пройдет по проспекту Манаса от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали длиной 6 км, с пропускной способностью от 50 тысяч до 100 тысяч человек в день.

Мы указали только часть реформ Джунушалиева, но даже этих уже достаточно, чтобы выделить мэра из всех его предшественников. Если он и дальше в таком же духе пойдет, то ему точно не миновать лавров Юрия Лужкова, благодаря которому Москва заметно преобразилась.