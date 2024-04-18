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ГКНБ пресечена незаконная торговля человеческими органами

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР пресечена деятельность международной преступной группировки, которая организовала устойчивый незаконной канал по продаже человеческих органов за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлена, что гражданка К.А.К. предварительному сговору с З.Р.З. организовала канал продажи человеческих органов. К.А.К. наладила поиск пациентов в зарубежных клиниках для трансплантации почек и готовых заплатить крупные суммы денег (до 80 тысяч долларов). Далее, на территории Кыргызстана "вербовщики" за денежное вознаграждение находили доноров, которых обманным путем склоняли предоставить свои внутренние органы для трансплантации.

Доноры в обязательном порядке проходили медицинское обследование, где независимо от состояния организма, всегда выдавалось положительное заключение. После чего организаторы путем коррупционных схем изготавливали поддельные документы о родстве с пациентом (необходимые для предоставления в клинику, где будет проходить операция), и далее выезжали за пределы КР.

Установлено, что доноры за одну свою почку в среднем получали от 1 до 7 тысяч долларов, вербовщики – до 3 тысяч долларов за каждого направленного донора, а значительная часть денег доставалась организатору канала – от 30 до 70 тысяч долларов.

17 апреля 2024 года при контролируемой отправке очередного донора за пределы КР для последующей пересадки почки на территории аэропорта "Манас" были задержаны граждане Кыргызской Республики К.А.К. и З.Р.З..

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время, продолжаются необходимые мероприятия, по установлению других лиц, имеющих причастность к данным преступлениям".


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URL: https://www.vb.kg/436530
Теги:
ГКНБ, задержание, трансплантация органов, Кыргызстан
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