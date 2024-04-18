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В новом ЦОНе Балыкчы прием граждан проводится по электронной очереди

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Сегодня, 18 апреля 2024 года, в городе Балыкчы состоялось открытие центра обслуживания населения (ЦОН) нового формата с участием заместителя министра цифрового развития КР З.Кожомуратова, заместителя директора ГП "Инфоком" при МЦР КР А.Джапарова, мэра г. Балыкчы Азамат Арнабек уулу и представителей местной общественности. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Общая площадь здания, расположенного по адресу: ул. Абдрахманова, 258 (рядом со зданием мэрии), составляет 213м2.

В новом ЦОНе Балыкчы для граждан предоставляются услуги по паспортизации и созданы все комфортные условия, необходимые для получения документов: отделы регистрации населения и актов гражданского состояния, касса, нотариус, фото, зал ожидания, комната матери и ребенка, видеонаблюдение и др.

ГП "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики полностью обеспечило ЦОН в Балыкчы новой мебелью и техническим оборудованием. .

Центр обслуживания населения отвечает всем современным требованиям и оснащен автоматизированными информационными системами (АИС).

Прием граждан проводится по электронной очереди, что позволяет в разы сэкономить время.

Обслуживать граждан будут, в общей сложности, 13 сотрудников.

Также предусмотрены специальная рампа для людей с ограниченными возможностями, парковки, а городские транспортные коммуникации находятся в шаговой доступности.


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URL: https://www.vb.kg/436534
Теги:
Балыкчы, Кыргызстан, ЦОН
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